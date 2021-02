Phil Harrison a menti aux membres du studio Stadia juste avant l'annonce de sa fermeture

Le 1er février dernier, Google a annoncé son étonnante décision de fermer son studio Stadia Games & Entertainment, structure chargée de développer des jeux exclusifs pour Stadia, et de licencier les employés de ce dernier, un an après son ouverture et une campagne de recrutement massive. Et à en croire de nouveaux témoignages, l'annonce et sa justification en interne ont été pour le moins chaotiques.

Dans un nouvel article réalisé à l'aide de témoignages anonymes, le site américain Kotaku revient sur la manière employée par Google pour annoncer et justifier aux employés de Stadia Games & Entertainment (SG&E) la fermeture du studio et leur licenciement/reclassement. D'après les sources de Kotaku, les personnes touchées par cette fermeture ont dû attendre trois jours après son annonce pour avoir droit à des "explications" de la part de Phil Harrison, le responsable de Stadia chez Google, au cours d'une conférence téléphonique.

Parmi les justifications données pour la fermeture de Stadia Games & Entertainment, Phil Harrison a, selon les sources de Kotaku, explicitement indiqué que les nombreux rachats récemment effectués par Microsoft et celui de Bethesda en particulier, ont contribué à décider la direction de Google à laisser tomber le développement de jeux en interne.

Le patron de Stadia a également cité la pandémie de COVID-19 comme étant un des facteurs ayant mené à cette situation. Malheureusement pour les curieux, et les personnes directement concernées par cette fermeture et ces licenciements, l'ancien de Sony, Microsoft et Atari n'a pas précisé en quoi ces éléments ont fait changer son fusil d'épaule à Google vis-à-vis du développement de jeux exclusifs.

Mensonge éhonté

Histoire de rendre cette situation encore plus douloureuse pour les employés de Stadia Games & Entertainment, Phil Harrison leur a ouvertement menti moins d'une semaine avant l'annonce de cette fermeture. Dans un e-mail envoyé à son équipe le 27 janvier, Phil Harrison s'était en effet félicité de la situation dans laquelle était son studio :

Stadia Games & Entertainment a fait de grands progrès en matière de construction d'une équipe talentueuse et diverse, et de création d'un catalogue solide de jeux Stadia exclusifs. Nous confirmerons rapidement l'enveloppe d'investissement destinée aux SG&E, ce qui éclairera la stratégie des SG&E ainsi que ses objectifs et résultats visés pour 2021.

Ces déclarations trompeuses faites quelques jours avant l'annonce de la fermeture du studio ont évidemment été pointées du doigt au cours de la conférence téléphonique du 4 février. Phil Harrison a confirmé qu'il savait que Stadia Google & Entertainment allait être fermé lorsqu'il a envoyé son mail du 27 janvier. Et il a affirmé regretter avoir agi de la sorte. Ce qui ne change pas grand chose à la situation dans laquelle sont désormais les anciens développeurs de SG&E.

Pour rappel, lors de l'annonce publique de la fermeture de Stadia Games & Entertainment, Phil Harrison avait souligné les coûts grandissants liés à la création de jeux ainsi que le temps demandé par cette dernière. Il apparaît donc que Google a perdu patience à peine un an.