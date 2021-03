Super Bomberman R Online débarque sur Switch, PlayStation, Xbox, PC et il est gratuit

La classification par l'ESRB d'une version PC de Super Bomberman R Online la semaine dernière laissait clairement entendre que Stadia s'apprêtait, comme prévu dès le départ, à perdre une de ses exclusivités. Et comme nous le supposions alors, les consoles auront également droit au jeu de Konami.

Konami vient d'annoncer que Super Bomberman R Online, la version Battle Royale du Super Bomberman R sorti en 2017 (en même temps que la Switch) sortira prochainement sur PS4, Xbox One, Switch et PC (via Steam). Bien évidemment, le jeu sera également jouable sur PS5 et Xbox Series X|S.

Bonne nouvelle pour les curieux et les fans de Bomberman disposant de ces plates-formes, Super Bomberman R Online sera téléchargeable et jouable gratuitement. Bien évidemment, les gens qui le souhaitent pourront passer par la case microtransactions pour se procurer des personnages jouables supplémentaires comme des "bombers" inspirés de licences comme Silent Hill, Castlevania, Gradius, etc.

Guerre des consoles

Pour ce qui est du gameplay, Super Bomberman R Online est transforme le party game en Battle Royale auquel jusqu'à 64 personnes peuvent participer simultanément. À noter cependant que les personnes qui préfèrent prendre part à des parties traditionnelles à 16 peuvent également le faire dans ce jeu. Le mode "Grand Prix" oppose quant à lui deux équipes de trois joueurs.

Et histoire d'optimiser au maximum la base de joueurs du titre, Super Bomberman R Online est compatible jeu cross-platform, ce qui signifie que peu importe leur machine de choix, tous les utilisateurs du titre pourront potentiellement jouer ensemble.

À l'heure où sont écrites ces lignes, Konami n'a pas encore annoncé la date de sortie précise de cette version console et PC de son jeu. Il a cependant indiqué qu'il communiquerait plus en détail à ce sujet "bientôt." Affaire à suivre donc.