PS5 : Naughty Dog déjà sur (au moins) un nouveau jeu ? Des CV le confirment

Comme le savent les personnes qui suivent un minimum l'actualité vidéoludique, Naughty Dog a sorti The Last of Us Part II en 2020. Et si la logique est respectée, le studio californien ne va pas en rester là. De récentes activités sur les CV en ligne de plusieurs membres de l'équipe montrent en tout cas que le studio de Sony prépare déjà la suite.

La découverte du jour vient du site Twisted Voxel. Ce dernier a en effet repéré un changement de statut récent chez plusieurs développeurs de l'équipe de Naughty Dog. En effet, Vinit Agarwal et Richard Cambier, sont passés co-réalisateur et réalisateur respectivement en septembre dernier alors qu'ils occupaient tous deux le rôle de lead game designer avant ça. Sachant que Naughty Dog n'a annoncé aucun jeu depuis la sortie de The Last of Us Part II, cela signifie que les deux hommes réalisent actuellement au moins un nouveau jeu sur PS5.

S'il est impossible d'affirmer de manière catégorique ce sur quoi travaillent actuellement les deux hommes, une des hypothèses probables serait la version PS5 de The Last of Us Part II, version à laquelle serait ajoutée la partie multijoueur du titre (que le studio a préféré séparer du solo sur PS4 afin de pouvoir se concentrer sur ce dernier). En effet, Vinit Agarwal se présente sur son profil comme étant avant tout un designer de jeux multijoueur. Il ne serait donc pas surprenant que Vinit Agarwal planche sur l'expérience multijoueur se déroulant dans le monde de The Last of Us Part II.

Des jeux oui, mais lesquels ?

Pour ce qui est de Richard Cambier, il est envisageable qu'il planche lui aussi sur cette version PS5 des aventures d'Ellie et Abby tout comme il est concevable qu'il s'attèle de son côté à la création du prochain jeu de Naughty Dog, le premier jeu inédit du studio à paraître sur PS5. À noter par ailleurs que d'autres personnalités du studio californien ont été promues entre les mois d'août et octobre derniers.

De plus, les nombreuses offres d'emploi publiées par Naughty Dog en décembre dernier montrent que le membre des Sony Worldwide Studios gonfle actuellement ses effectifs et prépare la suite. Plus de 400 personnes travaillent actuellement pour Naughty Dog, ce qui semble lui donner la possibilité de développer plusieurs jeux simultanément.

Pour rappel, Naughty Dog et sa maison-mère n'ont toujours pas révélé leurs plans vis-à-vis de The Last of Us Part II sur PS5. Si d'autres exclusivités PS4 de Sony, comme Days Gone ou Ghost of Tsushima, ont déjà reçu une mise à jour gratuite leur permettant de bénéficier de la puissance de la PS5, les joueurs ne savent toujours pas ce que Sony réserve à TLOU2. Ce qui pousse à croire qu'une réédition est bien dans les plans de la firme de Jim Ryan.

Que cachent ces recrutements et autres promotions selon vous ? Pensez-vous que Naughty Dog va sortir une version PS5 de The Last of Us Part II à laquelle sera greffée l'expérience multijoueur ? Croyez-vous que le studio travaille également sur un tout nouveau jeu ? Si oui, de quoi pourrait-il être question ? Donnez-nous vos théories dans les commentaires ci-dessous.