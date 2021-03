SEGA Europe sonde les joueurs au sujet d'anime, de jeu solo/mutlijoueur, etc.

Qu'il s'agisse de ses branches européenne ou américaine, ou même de la maison-mère japonaise, SEGA a pour habitude de sonder les joueurs sur leurs habitudes de jeux et leurs envies. Cette fois, c'est SEGA West qui s'y colle et il est possible de se demander si cela ne donne pas des indices quant aux idées qui trottent derrière la tête de l'éditeur au logo bleu (foncé).

SEGA vient donc de diffuser un nouveau sondage dans lequel il interroge les joueurs occidentaux majeurs sur leurs goûts et leurs habitudes de jeu. Une fois les questions habituelles passées (plates-formes de jeu possédées et utilisées, temps de jeu hebdomadaire, etc.), ce sondage met face à une série de questions qui ont de quoi piquer la curiosité.

En effet, SEGA demande dans un premier temps au sondé de sélectionner les jeux dont il a déjà entendu parler parmi une liste sur laquelle figurent des jeux SEGA, des jeux de combat d'autres éditeurs et des jeux tirés de mangas/anime.

Le sondage enchaîne ensuite sur des connaissances et les goûts de la personne interrogée en matière d'anime. Cette dernière doit ici dire si elle a déjà regardé des séries animées comme Dragon Ball, Sailor Moon, Pokémon, Death Note, Kimetsu no Yaiba, Attack on Titan, One Piece ou encore Cowboy Bebop. Et si oui, elle est invitée à préciser à quand remontent ces visionnages ainsi que son avis général sur telle ou telle série. Des captures d'écran tirées de ce sondage sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Indice, chez vous ?

Une fois que le sondé s'est exprimé au sujet de ses goûts en matière d'anime, le sondage se termine sur une série de questions sur les habitudes du joueur vis-à-vis du jeu multijoueur en ligne : utilisation ou non d'un micro pour parler avec les autres joueurs, pratique ou non du "pay to win," joue uniquement à deux jeux auxquels ses amis jouent, etc. À noter que les joueurs qui ne jouent pas en ligne ou en multijoueur ne sont pas oubliés. SEGA demande en effet au sondé s'il préfère jouer en solo ou en multijoueur (pour rappel, de nombreux indicateurs montrent que le jeu seul est loin d'être sur le déclin).

Comme toujours dès qu'il est s'agit de sondages de ce type, ce questionnaire mis en ligne par la maison de Sonic ne garantit pas que SEGA planche actuellement sur un jeu (de combat ?) tiré d'un célèbre anime. Toutes ces questions sont cependant trop spécifiques pour ne pas être liées à quelque chose auquel l'éditeur songe.

Au fil du temps, SEGA a sorti un certain nombre de jeux tirés de mangas/anime, dont plusieurs adaptations de Hokuto no Ken/Ken le Survivant. Compte-t-il remettre ça prochainement ? Seul l'avenir le dira.

Que vous inspire ce sondage ? Pensez-vous qu'il indique que SEGA travaille sur un nouveau jeu tiré d'un anime ? Si oui, de quel anime pourrait-il être question ? Et de quel type de jeu s'agirait-il ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.