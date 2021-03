It Takes Two se déchaîne avec une nouvelle bande-annonce

Nous avons pu y jouer il y a peu et attendons de pouvoir le continuer en bonne compagnie. Le prochain jeu de Josef Fares et Hazelight (A Way Out) est à nouveau de sortie, pour une vidéo qui ne manque pas de passion.

Ah ! Fleetwood Mac ! L'album Rumours, qui a fêté ses 44 ans il y a quelques semaines ! Voilà qui ne nous rajeunit pas. Mais les chansons, elles, n'ont pas pris une ride. Prenez The Chain, sa montée énergique, ses accents country, ça vous rabibocherait un couple dont le mariage s'apprête à s'éteindre.

Incroyable, c'est exactement ce morceau, le seul pour lequel tous les membres du célèbre groupe de rock sont crédités, qui a été choisi pour la nouvelle vidéo d'It Takes Two. Un trailer encore une fois très sympathique qui en montre un peu plus sur la façon dont le sortilège qui affecte Cody et May a opéré. Et des épreuves qui les attendent dans ce jeu coopératif, comme une baston dantesque et coordonées face à un vieil aspirateur.

Transformés en poupées par leur fille Rose, Cody et May doivent relever les défis du Dr Hakim, un love coach livresque ultra-kitsch, afin de réparer leur relation brisée. Ce jeu d'aventure et de plateforme inclassable est exclusivement conçu pour le co-op. Il mêle gameplay innovant, narration émouvante et moments de franche rigolade.

It Takes Two est attendu pour le 26 mars prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC.