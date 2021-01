Nintendo Switch Pro : 4K, écran OLED, console hybride, nom de code, un dataminer spécule

Maintenant que les PS5 et Xbox Series X|S sont sorties, les regards des joueurs, et principalement ceux des fans de Nintendo, sont tournés vers la firme de Kyoto. En effet, une rumeur persistante parle de l'arrivée prochaine d'une nouvelle version de la Switch et certains sont convaincus que cette dernière arrivera cette année. En attendant une annonce officielle de la part de Nintendo, il se pourrait qu'un dataminer ait déniché des informations sur cette nouvelle machine.

"SciresM," célèbre dataminer/hacker, s'est récemment exprimé sur 4chan (messages relayés sur le forum ResetERA) au sujet de découvertes qu'il a récemment faites en fouillant dans le firmware de la Nintendo Switch. Selon lui, ces trouvailles concernent la prochaine console de Nintendo et permettent de spéculer sur ce que cette dernière proposera en termes de spécificités techniques.

"SciresM," qui affirme que Nintendo travaille sur un nouveau modèle depuis au moins un an et demi, explique ce nouveau hardware a pour nom de code "Aula" et tourne à l'aide d'un système sur une puce (SoC) Mariko (une révision de la Nvidia Tegra sortie en 2019). Selon lui, il existe un certain nombre de références à "Aula" dans le code de la Switch.

Il affirme également que "Aula" peut, à l'instar du modèle de Switch original, être utilisé en mode portable comme en mode docké (le mode portable est d'après lui explicitement évoqué dans le code). Il déclare également que l'écran incorporé à la console est de meilleure qualité que celui actuellement présent sur la Switch et la Switch Lite. D'après "SciresM," il serait par ailleurs question d'un écran OLED.

4K, mais pas dans tous les cas

Il ne sait en revanche pas si cet écran sera en 4K. À propos de la 4K justement, "SciresM" spécule qu'une éventuelle compatibilité avec une telle résolution viendra certainement lorsque la nouvelle console Nintendo sera utilisée en mode console de salon (et donc dockée). Il justifie cette hypothèse en soulignant la présence d'un écran OLED sur la console et en révélant que "Aula" est indiquée comme étant compatible avec une puce Realtek présentée comme étant un "SoC 4K UHD multimédia."

Toujours du côté des spéculations, il estime, en se reposant sur les performances du processeur Mariko, que la durée de vie de la batterie et le refroidissement de la nouvelle console seront meilleurs que sur la Switch actuelle.

À noter au passage que "SciresM" mentionne également une machine qui a pour nom de code "Calcio." Selon lui, "Calcio" n'est pas destinée à cette commercialisée et correspond très certainement à un kit de développement ou à une machine uniquement prévue pour une utilisation en interne. En effet, cette dernière ne dispose ni d'un port cartouche ni d'une batterie.

Il paraît important de souligner qu'il est ici question de rumeurs et de spéculations. Si les trouvailles faites dans le firmware de la Switch paraissent crédibles, les déductions faites par "SciresM" à partir de ces éléments ne doivent pas être prises pour argent comptant. À l'heure où sont écrites ces lignes, Nintendo n'a pas encore annoncé celle qui succèdera à la Switch.

Que pensez-vous de ces nouveaux éléments ? Vous semblent-ils crédibles ? Une Switch avec un écran OLED et jouable en 4K lorsqu'elle est dockée pourrait-elle vous intéresser ? Que doit avant tout proposer la prochaine console de Nintendo à votre avis ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.