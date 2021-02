State of Play : Final Fantasy VII Remake confirmé sur PS5, le contenu inédit Intergrade révélé

Malgré le silence de Square Enix à ce sujet, cela n'empêchait pas les fans de Final Fantasy et les joueurs PlayStation de s'attendre à l'arrivée d'une version PS5 de Final Fantasy VII Remake. Et il apparaît désormais que leur intuition était la bonne.

Sony et Square Enix ont profité du State of Play de ce soir pour révéler que Final Fantasy VII Remake fera bientôt partie des jeux bénéficiant d'une mise à jour technique sur PlayStation 5. En ce qui concerne les améliorations apportées au jeu par cette dernière, Square Enix parle de "textures, des éclairages, et un voile atmosphérique améliorés."

Les joueurs de cette version PS5 pourront également choisir entre les désormais traditionnels modes d'affichage "Résolution" (4K) et "Fluidité" (60 fps). Square Enix a également précisé que son jeu gagne ici un nouveau mode de difficulté, un mode photo "entièrement personnalisable" et que cette version PS5 tirera parti des retours haptiques de la manette DualSense.

Remake Remastered

Et en plus de permettre aux joueurs PS5 de (re)découvrir une version techniquement améliorée du jeu sorti au printemps dernier sur PS4, Square Enix va également proposer du contenu FFVIIR inédit sur la nouvelle console de Sony. En effet, l'éditeur nippon a également révélé pour Final Fantasy VII Remake Intergrade un chapitre inédit mettant en scène Yuffie.

Pour ce qui est des différentes manières qu'auront les joueurs PS5 de jouer à cette version upgradée de Final Fantasy VII Remake, il existe deux manières de procéder. La première concerne les joueurs qui ont déjà la version PS4. Ces derniers pourront en effet télécharger gratuitement la mise à jour vers la version PS5 du jeu (et transférer leur sauvegarde). Le chapitre inédit avec Yuffie devra cependant être acheté en DLC.

La deuxième concerne ceux qui n'ont pas la version PS4. Lorsqu'ils achèteront le remake du célèbrissime RPG sur PS5, c'est directement la version Final Fantasy VII Remake Intergrade qu'ils se procureront. Et pour ce qui est de la date de sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur PS5, Sony et Square Enix ont d'ores et déjà dévoilé qu'elle est prévue pour le 10 juin prochain.