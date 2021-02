Final Fantasy VII : Un Battle Royale et un autre Remake annoncés... sur iOS Android

Début janvier, des marques liées à l'univers de Final Fantasy VII étaient découvertes. Pour continuer la bamboche après l'annonce de Final Fantasy VII Remake Intergrade durant le State of Play, elles ont dévoilé leur nature.

À voir aussi : State of Play : Final Fantasy VII Remake confirmé sur PS5, le contenu inédit Intergrade révélé

Final Fantasy VII First Soldier et Final Fantasy VII Ever Crisis sont donc deux jeux prévus sur iOS et Android, respectivement pour 2021 et 2022. De quoi entretenir un intérêt pour l'univers en attendant le deuxième chapitre de Final Fantasy VII Remake, qu'on pourrait ne pas voir débouler avant 2023 ? En voilà, une théorie.

Une autre, il faut bien capitaliser d'une manière ou d'une autre. Avec The First Soldier, c'est la carte du Battle Royale que sort Square Enix. Oui, il fallait oser. Il y sera question d'affrontement entre membre du SOLDAT dans la ville de Midgar, 30 ans avant les événements connus des fans.

L'année suivante, c'est un morceau bien plus impressionnant et alléchant qui se présentera. Final Fantasy VII Ever Crisis, qui ressemble assez à un remaster de Final Fantasy VII avec les combats du remake, sera un titre solo couvrant la totalité de la timeline du RPG mythique. Il permettra de revivre l'histoire de Before Crisis, Crisis Core, Dirge of Cerberus et Advent Children. Et plus, annonce Square Enix. Là, pour le coup, on veut bien voir. Non ?