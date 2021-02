CoD Warzone, Modern Warfare, Cold War : Plus assez de place sur PS4 500Go selon Activision

Les différentes mises à jour et autres installations des jeux Call of Duty font souvent parler d'elles en raisons de l'espace conséquent qu'elles occupent sur les disques durs et SSD des consoles. Les capacités de stockage de ces dernières étant souvent modestes, il était possible de prévoir que les choses allaient finir par coincer. Et c'est ce qui vient de se produire.

Activision a détaillé hier ce qu'implique l'arrivée de la mise à jour Saison Deux de Call of Duty Black Ops Cold War et de Call of Duty Warzone. En termes de stockage, cette nouvelle saison implique le téléchargement de fichiers pour le moins importants (entre 10.5 Go et 26,5 Go en fonction du jeu, de la plate-forme et des contenus déjà installés).

Mais comme le rapporte le site britannique Eurogamer, disposer d'un espace libre équivalent à la taille de la mise à jour sur sa plate-forme de choix ne suffit pas nécessairement. Lorsque le journaliste d'Eurogamer a cherché à télécharger la mise à jour de Warzone sur sa PS5 (17 Go), la console a refusé de lancer le téléchargement en l'informant qu'il devait disposer de plus de 100 Go d'espace disponible sur le SSD de sa PS5 pour pouvoir télécharger le fichier de 17 Go. Il a par conséquent été obligé de supprimer des jeux installés sur sa console pour pouvoir procéder à la mise à jour de Warzone.

Et sur PS4, la situation peut potentiellement être encore plus gênante. En effet, Activision a révélé que les personnes qui jouent aux derniers Call of Duty sur une PS4 standard équipée d'un disque dur de 500 Go ne disposent pas d'une capacité de stockage suffisante pour profiter des versions Call of Duty Modern Warfare/Warzone et Black Ops Cold War totalement à jour et avec tous leurs contenus installés :

Ceux qui possèdent une PlayStation 4 standard équipée du disque dur de 500 Go lui aussi standard pourraient avoir besoin de faire de la place (pour installer les mises à jour de la Saison 2) s'ils ont installé les versions complètes de Modern Warfare/Warzone et Black Ops Cold Wars avec tous les modes et tous les packs.



Dans le cas où les deux jeux sont installés sur votre console et que vous êtes à jour en matière de mises à jour, vous pourriez avoir besoin de supprimer du Contenu de Jeu inutilisé pour effectuer un téléchargement et une installation réussis du patch Warzone de ce soir.

Attention chérie ça va couper

L'éditeur américain explique sur son site la marche à suivre pour supprimer le contenu inutilisé depuis le menu principal des deux titres concernés. Et il précise que les joueurs peuvent également, s'ils le souhaitent, désinstaller et supprimer de précédents packs de données qui ne sont plus utilisés par ces deux jeux pour réduire l'espace qu'ils occupent sur la PS4.

La taille des jeux de cette envergure n'étant pas vouée à diminuer au cours des prochaines années, des situations de ce genre vont très certainement être amenées à se reproduire, au minimum sur les consoles de génération précédente.

La PS5 et les Xbox Series X|S étant équipées de SSD dont la rapidité de lecture permet sur le papier aux développeurs d'éviter d'avoir à remplir les fichiers de jeux d'éléments identiques en plusieurs exemplaires comme ils ont dû le faire sur PS4 et Xbox One. Ces fichiers identiques permettent à ces dernières d'y accéder plus rapidement à différents points du jeu plutôt que d'avoir à chercher l'original pendant de longues secondes. Cela a évidemment une incidence sur le poids des jeux.

Reste cependant à voir si cette optimisation permise par les SSD sera exploitée par les développeurs afin d'éviter une explosion du poids des jeux qui ne serait, par exemple, pas liée à l'augmentation de la qualité des textures. Comme le montre Eurogamer, cela ne semble pour l'instant pas garanti.

Avez-vous déjà rencontré des problèmes de téléchargement et d'installation liés aux capacités de stockage de vos consoles ? Si oui, comment y avez-vous remédié ? En supprimant des fichiers ou en utilisant un nouveau/second disque dur ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.