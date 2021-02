Wii U vs PS4 : Une incroyable statistique de ventes révélée

Nintendo marchant actuellement sur l'eau grâce à sa Switch, il est aisé d'oublier que la firme de Kyoto était dans une situation sensiblement différente il y a huit ans. Une statistique tout juste révélée le rappelle pour le moins brutalement.

Une fois n'est pas coutume, la statistique du jour concernant le marché britannique a été publiée par Christopher Dring, le responsable du site GamesIndustry.biz. Fréquemment plongé dans les chiffres, il nous transporte cette fois en 2013, à l'époque où la PS4 et la Wii U s'affrontaient. Même si les deux machines étaient concurrentes sur le papier, elles ne jouaient clairement pas dans la même cour :

En 2013 au Royaume-Uni, presque autant de jeux PS4 ont été vendus en une semaine que de jeux Wii U pendant toute cette même année.

Combat plié d'avance

Historiquement, le Royaume-Uni n'a jamais été le territoire où Nintendo jouit de la plus forte popularité. Des statistiques plus récentes ont en revanche révélé que les choses vont beaucoup mieux pour Nintendo outre manche. En effet, en 2020 il s'est vendu presque autant de Switch que de PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One combinées. La maison de Mario a donc eu sa revanche.

Pour en revenir au "duel" entre la PS4 et la Wii U, la PS4 en est, aux dernières nouvelles, à 113,8 millions de consoles distribuées à travers le monde. La Wii U a quant à elle terminé sa carrière à 13,56 millions de consoles vendues dans le monde.

Si cette différence pour le moins importante en matière de ventes de consoles ne surprend plus aujourd'hui, rien n'était joué en 2013. La Wii U est sortie le 30 novembre 2012 en Europe tandis que la PS4 y a été commercialisée un an plus tard, le 29 novembre 2013. La statistique de Christopher Dring révèle donc que la PS4 a immédiatement été beaucoup plus populaire que la Wii U (au Royaume-Uni au moins), console pourtant présente sur le marché depuis un an.

L'ampleur de la différence de popularité entre la Wii U et la PS4 en 2013 au Royaume-Uni vous surprend-elle ? Quand avez-vous réalisé que la Wii U ne décollerait pas ? Cet écart de popularité est-il justifié selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.