PS5, Xbox Series X|S, etc. : Joe Biden ordonne une enquête sur les pénuries de semi-conducteurs

Comme les joueurs le savent bien, il est actuellement pour le moins compliqué de se procurer une console de nouvelle génération comme la PS5 ou la Xbox Series X. Et comme ce que savent également certains d'entre eux, cette situation est liée à d'importants problèmes d'approvisionnements en semi-conducteurs. Ces problèmes, qui touchent aussi d'autres industries que le jeu vidéo, ont pris une telle ampleur que le Président des États-Unis a décidé de se pencher sur la question.

À lire aussi : Apple : Les pénuries de composants touchent aussi l'iPhone 12

Le site britannique VGC rapporte que le Président des États-Unis Joe Biden a signé mercredi à la Maison Blanche un décret présidentiel demandant au gouvernement fédéral de mener pendant 100 jours un passage en revue des chaînes d'approvisionnement de quatre types de produits dont les puces semi-conductrices.

L'idée derrière cette démarche est de rendre plus compétitive l'industrie américaine en augmentant la part de ces produits directement fabriqués sur le territoire américain. À l'échelle mondiale, le pourcentage de semi-conducteurs produits aux États-Unis est passé de 37% en 1990 à 12% en 2021 selon la Semiconductor Industry Association.

Une des conséquences d'une hausse de la production de semi-conducteurs aux États-Unis serait de limiter les pénuries et améliorer la disponibilité de divers produits comme les PS5, Xbox Series X|S, smartphones et autres ordinateurs portables. Lors d'une conférence de presse tenue à la Maison Blanche, Joe Biden a affirmé que la pandémie de COVID-19 a montré la nécessité pour les États-Unis d'être moins dépendants d'approvisionnements extérieurs en divers produits :

Il est ici question de s'assurer que les États-Unis peuvent faire face à tous les défis que nous avons dû relever dans cette nouvelle ère de pandémies, mais aussi aux défis en matière de cybersécurité, de changement climatique et bien plus encore. Le meilleur moyen d'y parvenir est de protéger et affûter l'avantage des États-Unis en matière de compétitivité en investissant ici à la maison.

Et l'Europe alors ?

Cette situation ne concerne évidemment pas directement l'Europe, et donc la France. Une augmentation de la production américaine de semi-conducteurs augmenterait cependant la quantité de telles puces fabriquées ailleurs et pourraient donc améliorer la disponibilité globale des produits concernés dont les consoles de nouvelle génération. De plus, les pays européens se fournissent en partie auprès des États-Unis. La démarche du président américain pourrait donc avoir un impact réel sur le vieux continent.

À titre d'information, l'Europe ne représente que 10% du marché mondial de semi-conducteurs et est donc fortement dépendante des pays asiatiques et des États-Unis à ce niveau. En décembre dernier, la France, l'Allemagne et 11 autres pays européens ont annoncé leur intention de s'associer en matière de conception et de production de puces électroniques et de semi-conducteurs. Mais il est difficile de déterminer le temps nécessaire ou la probabilité que ce qui est présenté comme une future alliance industrielle ait un impact sensible. Outre les conséquences que les pénuries en semi-conducteurs peuvent avoir sur la disponibilités des PS5 et Xbox Series X|S, il apparaît clairement que la production de ces composants représente désormais un enjeu majeur de souveraineté pour les différents pays.

Pour rappel, les constructeurs de consoles et AMD prévoient actuellement que les pénuries en PS5 et Xbox Series X|S s'étalent jusqu'à la fin du mois de juin prochain. Des sources anonymes au sein des chaînes d'approvisionnement ont cependant récemment déclaré à Bloomberg qu'il se pourrait que la situation dure jusqu'aux fêtes de Noël 2021.