Apple : Les pénuries de composants touchent aussi l'iPhone 12

Processeurs graphiques AMD, GPU Nvidia, Xbox Series, PS5... Les pénuries dans le monde de la tech sont nombreuses et cela semble aussi toucher les composants de iPhone 12. Apple semble bien avoir du mal à suivre la cadence.

Comme le rapporte 9to5mac la production d'iPhone souffre de pénurie et cela ne risque pas d'aller en s'arrangeant dans les prochains mois. En effet selon un rapport Bloomberg la pandémie cause pas mal de problèmes aux chaines de montage. Ainsi Neil Mawston, analyste pour le cabinet Strategy Analytics explique :

La pandémie, l'éloignement social dans les usines et la concurrence de plus en plus forte des tablettes, des ordinateurs portables et des voitures électriques sont à l'origine de certaines des conditions les plus difficiles depuis de nombreuses années pour l'approvisionnement en composants de smartphones

Il estime que les prix des principaux composants des smartphones, notamment les puces et les écrans, ont augmenté de 15 % au cours des trois à six derniers mois.





Apple, un important client de Qualcomm, a récemment déclaré que les ventes de certains nouveaux iPhones haut de gamme étaient entravées par une pénurie de composants.

Un problème qui touche donc toute l'industrie et qui devrait se résoudre au cours de l'année avec la prolifération des vaccins, notamment dans des pays comme la Chine.