Tony Hawk's Pro Skater 1+2 arrive sur PS5 et Xbox Series le mois prochain, la Switch attendra

Après une traversée du désert douloureuse pour les vieux skater boys des années 2000, la série Tony Hawk's Pro Skater renouait enfin avec un succès critique et commercial l'an passé, grâce au nostalgique mais néanmoins retravaillé Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Et si de l'eau a coulé sous les ponts depuis le dernier opus en date, une question bien dans son époque s'invite désormais à la table, à savoir, l'arrivée d'un portage "oui mais sur Switch".

[MàJ] Il n'aura pas fallu longtemps pour que l'éditeur vende finalement la mèche : Tony Hawk's Pro Skater 1+2 est officiellement annoncé pour le 26 mars sur PS5 et Xbox Series, et "plus tard" sur Switch. Si les joueurs nomades devront évidemment passer à la caisse, les versions next-gen profiteront quant à elle d'une palanquée de mises à jour, et entre 120 FPS en 1080P une 4K native à 60 images par seconde.

Afin de répondre aux nombreuses questions que se posent déjà les joueurs cross-générationnels, Activision s'est fendu d'une énorme FAQ. Accrochez-vous, il va y avoir du sport. Les acheteurs de l'édition Digital Deluxe pourront gratuitement profiter du contenu current-gen... sauf au Japon, où il en coûtera 100 yens. Pour l'édition Standard, il faudrait selon certains de nos confrères débourser 10 euros/dollars supplémentaires, un surcoût que l'éditeur n'a pas encore prit la peine de préciser.

Débarquée pile-poil pour une rentrée pas comme les autres, la compilation remasterisée des deux premiers épisodes de la série de skate la plus connue de l'industrie aura fait les affaires de l'éditeur Activision, le premier million de ventes ayant été atteint en seulement dix jours.

Bombtweet

Mais si les joueurs sédentaires ont eu le temps de se réapproprier les lieux de leur adolescence, la Switch manque toujours à l'appel... Mais peut-être pas pour longtemps. En effet, le Birdman s'est hier lancé dans un teasing en moins de 140 signes, en jouant sur l'arrivée de Crash Bandicoot 4 sur Switch, PS5 et Xbox Series :

Just heard #Crash4 is coming to new platforms and I'm kinda jealous. Hey @CrashBandicoot can you hook @TonyHawkTheGame up? - Tony Hawk (@tonyhawk) February 22, 2021

J'ai entendu dire que Crash 4 arrivait sur d'autres plateformes et je suis assez jaloux. dis Crash Bandicoot, tu pourrais emmener Tony Hawk avec toi ?

La suite des événements prend alors des airs de discussion entre gens de bonne compagnie, et tous les acteurs plus ou moins concernés d'y aller de leur petit coup de coude :

Whoa! Who's dis? JK let me see what I can do 🤔 @Activision, any help? - Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) February 22, 2021

Ouah ! C'est qui ? Je plaisante, laisse-moi voir ce que je peux faire. Hé Activision, tu peux nous aider ?

C'mon Crash make it happen for @TonyHawkTheGame! - Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 22, 2021

Allez Crash, arrange-toi pour que ça se fasse.

Vous l'aurez compris : l'arrivée de Tony Hawk's Pro Skater sur d'autres supports semble souhaitée par bien des acteurs de l'industrie, sinon plus. Seul problème : le développeur Viscarious Visions est désormais bien occupé sur Diablo II Resurrected... Et pourtant, rappelez-vous : la démo de l'été 2020 cachait déjà une prise en main bien connue des joueurs nomades :

Looks like the tony hawk remake is coming to the switch (this was found in the files of the demo along side ui for the joy con grip and pro controller) pic.twitter.com/awndQrLFk4 - Darth Bellic (@DarthBellic) August 19, 2020

En attendant que ce drôle de suspens ne se termine, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.