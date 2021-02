PS5, Xbox Series X|S, Switch : Crash Bandicoot 4 annoncé, les mises à jour next-gen expliquées

Les possesseurs de PS4 et Xbox One ont la possibilité de jouer à l'excellent et non moins intransigeant Crash Bandicoot 4 : It's About Time depuis la fin de l'année dernière. Et comme il était possible de s'y attendre, Activision n'a pas souhaité en rester là.

Activision vient d'annoncer la sortie le 12 mars prochain sur PS5, Xbox Series X|S et Switch de Crash Bandicoot 4 : It's About Time. Sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft, le jeu tournera en 4K et 60 fps (4K native sur PS5 et Xbox Series X, 4K upscalée sur Xbox Series S), bénéficiera de temps de chargement raccourcis et de l'audio 3D.

Sur PS5 spécifiquement, Activision et Toys for Bob promettent une utilisation des fonctionnalités de la manette DualSense. Selon eux, les joueurs pourront par exemple "ressentir la force du blaster de Neo Cortex" ou encore "sentir le grip lorsqu'ils utilisent le grappin de Tawna."

Toujours sur PS5, Activision explique également que le système de cartes d'activités utilisé par la console "donnera aux joueurs une répartition claire de leur progression dans chacune des dimensions du jeu, en fournissant des conseils pour atteindre les objectifs et bien plus encore."

Mise à jour gratuite pour (presque) tout le monde

Bonne nouvelle pour les personnes qui possèdent déjà une version PS4 ou Xbox One de Crash Bandicoot 4, Activision a expliqué que la mise à jour vers la version next-gen sera gratuite (sauf au Japon où il faudra payer 100 yens, soit moins d'un euro). Bien évidemment, les personnes qui possèdent une version PS4 ou Xbox One physique devront disposer de la version avec lecteur de disque de la console next-gen pour bénéficier de cette mise à jour gratuite.

À noter que l'éditeur américain n'a pas oublié Camille les joueurs PC. En effet, il a également annoncé que Crash Bandicoot 4 : It's About Time sera également commercialisé cette année sur PC via Battle.net. La date précise de la sortie du jeu sur PC n'a cependant pas été communiquée et Activision promet de communiquer au sujet de la version PC "à une date ultérieure."

À noter pour terminer qu'Activision évoque également de "nombreuses autres festivités à l'occasion de la célébration du 25e anniversaire" de Crash Bandicoot. Reste maintenant à découvrir à quoi cela correspond.