Daft Punk : Le directeur artistique de Pokémon Épée/Bouclier leur rend hommage avec un dessin

La séparation du duo français de musique électronique Daft Punk a fait des vagues dans le monde entier depuis son annonce hier. Comme il était possible de le prévoir, les hommages divers et variés n'ont pas tardé à pleuvoir. Et ces derniers provenaient parfois de sources pour le moins inattendues.

À lire aussi : Ils jouent à Pokémon Rouge... dans un avatar Twitter, explications

James Turner est un nom qui ne dit certainement pas grand chose au commun des mortels. Et pourtant nombre de fans de Pokémon ont été exposés à son travail. En plus d'être le directeur artistique de Pokémon Épée et Bouclier, le britannique est également un designer de Pokémon et a pour distinction d'être le premier occidental à avoir créé des Pokémon. Et de toute évidence, il est également fan des Daft Punk.

Punkémon

En effet, James Turner, qui a pour habitude de partager ses oeuvres sur les réseaux sociaux, a posté plus tôt aujourd'hui un dessin rendant hommage au célèbre groupe formé par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo. Ce dessin, accompagné de la légende "Au revoir, robots," est disponible dans notre galerie ci-dessous.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois qu'une personnalité de l'industrie du jeu vidéo poste quelque chose en rapport avec les Daft Punk des suites de l'annonce de leur séparation. Un ancien producteur de Q Entertainment a par exemple révélé un projet de jeu Daft Punk Lumines avorté en raison de problèmes d'emploi du temps.

Que pensez-vous de ce dessin ? L'impact des Daft Punk sur de nombreuses personnalités de l'industrie du jeu vidéo vous surprend-elle ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.