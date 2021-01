Ils jouent à Pokémon Rouge... dans un avatar Twitter, explications

Il y a bientôt sept ans, le monde du jeu vidéo avait été chamboulé par l'arrivée de Twitch Plays Pokémon, expérience proposant aux spectateurs d'une chaîne Twitch de choisir en temps réel les actions à effectuer dans Pokémon Rouge. L'expérience, qui avait rencontré un grand succès et qui avait été menée à son terme, continue de faire des émules. Et celui dont il est question aujourd'hui était difficilement prévisible.

Constantin Liétard, programmeur 3D chez Gameloft Montréal, a eu pour curieuse idée de lancer une partie de Pokémon Rouge se jouant intégralement à l'intérieur de l'avatar de son compte Twitter. Oui oui, vous avez bien compris.

Pokémon Rouge tourne à l'aide d'un émulateur et la commande entrée dans le jeu toutes les 15 secondes est déterminée par les twittos qui ont commenté son tweet initial lançant la partie. La commande qui a reçu les plus de "votes" pendant chaque période de 15 secondes se voit automatiquement entrée dans le jeu.

Une capture d'écran est alors prise et automatiquement mise en photo de profil Twitter du compte de Constantin Liétard. Ainsi, l'avatar de son compte "screenshakes" fait office d'écran de jeu. Fallait y penser.

Pour info, les commandes officiellement reconnues par "Twitter Plays Pokémon" sont : "Up, Down, Left, Right, A, B, Start et Select." Constantin Liétard précise que pour pouvoir jouer plusieurs fois, il est essentiel d'ajouter un espace et au moins un autre mot après la commande souhaitée (exemple : "left bonjour"). Le développeur précise qu'il pourra lui arriver de prendre manuellement le contrôle du jeu pour sauvegarder la partie.

You can now play Pokemon Red in my avatar! 🥳



Comment one of those buttons on this tweet:

Up, Down, Left, Right, A, B, Start, Select pic.twitter.com/9RV383BGjW