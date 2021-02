Daft Punk : Un projet avorté de jeu avec Ubisoft révélé, le concept expliqué

Daft Punk, le célèbre duo français de musique électronique a annoncé hier sa séparation après près de 30 ans de collaboration. Logiquement, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le monde du divertissement. Et elle a permis de faire une découverte concernant un projet de jeu impliquant les Daft Punk qui n'a malheureusement jamais vu le jour.

Des suites de l'annonce de la séparation de Daft Punk, d'innombrables témoignages et autres hommages au groupe se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Parmi ces derniers se trouvait celui de James Mielke, ancien producteur chez Q Entertainment désormais directeur de la création du studio Tigertron. Dans son message posté sur Twitter, il révèle que du temps où il était chez Q Entertainment, un jeu lié à l'univers de Daft Punk a bien failli voir le jour en collaboration avec Ubisoft :

(La séparation de Daft Punk) me fait penser à la fois où j'ai pitché Daft Punk Lumines à Ubisoft et où j'ai eu le FEU VERT. J'ai ensuite pitché le jeu à Daft Punk : ils étaient intéressés. Ils n'avaient en revanche pas envie d'utiliser d'anciennes musiques (dans le jeu). Et comme ils travaillaient sur (les musiques du film) Tron : L'Héritage à cette époque là et ils n'avaient pas le temps de créer de nouvelles musiques (pour le jeu). Le jeu se serait déroulé à l'intérieur de leur stand de DJ en forme de pyramide et le niveau de délire de la foule aurait été lié à la qualité de vos combos.

James Mielke explique également que ce projet n'a pas totalement fini à la poubelle. En effet, son concept a été transformé en Lumines Electronic Symphony, jeu sorti sur PS Vita en 2012.

Daft Punk et le jeu vidéo

Malgré leur attrait manifeste pour les nouvelles technologies, les Daft Punk se sont faits plutôt discrets dans le monde du jeu vidéo au fil de leur carrière. Les deux français ont prêté leurs avatars ainsi que leurs morceaux à FreeStyleGames et Activision pour les besoin de DJ Hero.

Les mix des chansons de Daft Punk entendus dans le jeu de rythme n'avaient cependant pas été créés par le groupe mais par les développeurs du jeu (il était au passage possible d'incarner les Daft Punk dans une salle ressemblant à la scène de leurs concerts). Un autre remix d'une de leurs chansons pouvait également être entendu dans DJ Hero 2.

À noter également que Daft Punk avait participé à hauteur d'un titre à la bande-originale de WipEout 2097. Leur titre Aerodynamic faisait également parti des titres jouables dans Kinect Star Wars. Et plusieurs de leurs tubes ont figuré sur les tracklists de jeux comme Top Spin 4, Just Dance 3, Just Dance 2014, Just Dance 2019, NBA 2K13 ou encore NBA 2K14.

Sauf revirement brutal de situation, les fans de l'oeuvre du duo formé par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo vont donc devoir se contenter de ça (et des morceaux réalisés par l'un ou l'autre des deux artistes et prêtés à différents jeux vidéo). Tout semble en effet parti pour qu'un jeu conçu en collaboration avec les Daft Punk reste au stade de doux rêve.

Êtes-vous fans de Daft Punk ? Comment prenez-vous l'annonce de sa séparation ? Auriez-vous aimé que le jeu Daft Punk Lumines sorte ? Pensez-vous que l'univers de Daft Punk aurait pu servir à créer un jeu vidéo ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.