Switch Pro : Le président de Nintendo explique ce que doit proposer une nouvelle console

Comme il était possible de le prévoir, le Nintendo Direct de la nuit dernière n'a pas été le théâtre de l'annonce de celle que l'on surnomme déjà la "Nintendo Switch Pro." Maigre consolation, le président de Nintendo s'est récemment exprimé au sujet de l'état d'esprit de sa société vis-à-vis de la création d'une nouvelle console.

Le site du journal japonais Nikkei s'est récemment entretenu avec le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa. Au cours de cette interview, relayée par le site britannique VGC, le patron de la firme de Kyoto a expliqué la manière avec laquelle elle procède lorsqu'elle prépare une nouvelle console et si elle a un calendrier spécifique en tête :

Les équipes de développement hardware et software sont dans le même bâtiment, sont en étroite communication et réfléchissent en permanence à la manière avec laquelle nous pouvons proposer de nouvelles formes de divertissement.



Afin de créer un nouveau hardware, nous devons préparer de nombreuses choses pendant plusieurs années avant sa sortie. Nous travaillons donc (sur du nouveau hardware) sans nous arrêter. En fin de compte, ce qui détermine si nous commercialisons un produit ou non c'est si ce dernier peut créer une nouvelle expérience (pour l'utilisateur) ou non.

Comme les différents responsables de Nintendo ont pris l'habitude de le faire, Shuntaro Furukawa affirme que la Switch n'en est qu'à la moitié de son cycle de vie et que ce dernier peut encore être rallongé. Il explique qu'il est essentiel pour Nintendo de continuer à proposer des jeux à la fois nouveaux, intéressants et "les plus intuitifs possibles."

Ne pas rater le coche

Il souligne cependant qu'ils ont bien conscience qu'aussi populaire soit un produit, les consommateurs finiront par s'en lasser. La nouveauté est donc essentielle pour stimuler les affaires :

Peu importe le type de produit à succès que vous avez. Dans l'industrie du divertissement, il arrive toujours un point où les gens vont s'en lasser.



Par le passé, nous avons vécu à de nombreuses reprises des moments où nos affaires ont plongé. C'est pourquoi des personnes au sein de l'entreprise et moi ne croyons pas que la situation actuelle va durer longtemps. Je pense plutôt que chaque année est un moment critique. Si nous ne faisons pas des propositions inédites et surprenantes aux consommateurs, nous finirons toujours par être oubliés. Le paradoxe se situe donc au niveau de la conviction affichée par Nintendo du fait que le cycle de la Switch va encore durer quatre ans mais qu'en même temps, la situation actuelle ne va pas durer. À en croire ces déclarations, la firme de Kyoto compte donc se reposer pour le moment sur de nouveaux jeux pour faire en sorte que la Switch reste attractive.

Un nouveau modèle de Switch serait cependant un moyen de relancer la machine avant qu'elle manque de carburant. De nombreux bruits de couloir font état de la préparation d'une nouvelle console plus puissante chez Nintendo. Le constructeur nippon n'a cependant pas encore jugé utile de l'annoncer.

Nintendo doit trouver le bon moment pour annoncer sa nouvelle machine. Cette annonce ne doit pas causer du tort aux ventes des modèles actuels de Switch mais arriver avant que ces dernières ne s'essoufflent et que la Switch perde en popularité. En plus de créer une console attirante pour le public, Nintendo doit donc résoudre l'équation du calendrier. Le timing est ici un élément clé.

Que pensez-vous des déclarations du président de Nintendo ? Partagez-vous sa manière d'envisager les choses ? Quand Nintendo devra-t-il dévoiler et sortir sa nouvelle console selon vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.