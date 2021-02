Animal Crossing New Horizons : Le contenu pour les 35 ans de Super Mario révélé

Lors de l'annonce de l'arrivée de la mise à jour "Carnaval" d'Animal Crossing : New Horizons, Nintendo a teasé "subtilement" l'ajout de contenus liés à l'univers de Super Mario dans le cadre des 35 ans de Super Mario Bros. On en sait désormais plus au sujet de ce que le constructeur japonais mijote.

Comme il était possible de le prévoir, Nintendo a effectué un certain nombre d'annonces au cours de son Nintendo Direct de la nuit dernière. Mais comme la firme de Kyoto l'avait également déclaré au préalable, cette émission lui a également servi à donner des nouvelles de titres déjà disponibles. Sans surprise, Animal Crossing : New Horizons faisait partie des jeux concernés.

Le carton de la Switch va donc lui aussi servir à fêter les 25 ans de Super Mario Bros. Le 25 février prochain, Animal Crossing : New Horizons recevra une nouvelle mise à jour gratuite dans lequel se trouvera du contenu Super Mario. Et ce dernier pourra être débloqué in-game à partir du 1er mars prochain.

Island 1-1

Comme l'a montré la vidéo d'annonce de ce contenu diffusée pendant le Nintendo Direct, les joueurs d'Animal Crossing : New Horizons pourront débloquer des tenues de personnages de Mario (Mario, Luigi, Peach, etc.), différents éléments de décor (comme des blocs "?" ou des Thwomp) ou encore des Warp Pipes qui permettent de se déplacer rapidement d'un point à un autre de l'île (libre au joueur de choisir où il place les deux côtés du tuyau).

Bien évidemment, les différents objets virtuels Super Mario ne seront pas automatiquement offerts aux joueurs d'Animal Crossing. Ils seront proposés en tant que meubles et il faudra les acheter avec des Clochettes à la boutique de Tom Nook. La possibilité semble en tout cas donnée aux joueurs de transformer leur île en réplique du Royaume Champignon.

