Animal Crossing New Horizons : Une mise à jour gratuite cette semaine, une MAJ Mario teasée

Carton majeur de l'année dernière, Animal Crossing New Horizons n'est pas encore de l'histoire ancienne. Preuve en est, Nintendo vient, en plus de détailler la prochaine mise à jour gratuite de son jeu, de teaser celle qui arrivera quelques semaines après.

Nintendo vient donc de communiquer à propos de la mise à jour gratuite d'Animal Crossing : New Horizons que les joueurs pourront télécharger à partir du 28 janvier prochain. Cette actualisation a pour thème le Carnaval et apportera au jeu un nouvel événement temporaire, ainsi que divers éléments comme des costumes inédits et des objets saisonniers. Voici un complément d'information au sujet du contenu apporté par cette mise à jour :

Événement Carnaval : Le danseur Roberto sera présent sur la place de l'île le 15 février prochain. Il y instaurera une ambiance de fête et permettra aux joueurs d'échanger avec lui des plumes colorées (dont les plus irisées présentées comme "extrêmement rares") qui tomberont du ciel. En échange de ces dernières, les joueurs recevront des "numéros de danse endiablés."

Nouvelles mimiques : Un lot de mimiques liées au carnaval ("Samba," "Avec moi !" "Viva" et "Confetti") pourra être acheté à l'aide de Clochettes à la boutique de Nook pendant une durée limitée.

Un lot de mimiques liées au carnaval ("Samba," "Avec moi !" "Viva" et "Confetti") pourra être acheté à l'aide de Clochettes à la boutique de Nook pendant une durée limitée. Objets saisonniers : Les objets saisonniers mis en vente dans la boutique de Nook n'auront pas de lien avec le carnaval mais avec les événements du moment. Entre le 1er et le 14 février prochains, les joueurs pourront par exemple fêter la Saint Valentin in-game en achetant des coeurs en chocolat ou des bouquets en forme de coeur. D'autres objets liés au nouvel an lunaire ou au "Match au sommet" seront également proposés pour une durée limitée.

Et après ?

Nintendo ne s'est contenté d'apporter des précisions à propos de la prochaine mise à jour de son jeu. Il a également révélé la commercialisation le 26 mars prochain du Sanrio Collaboration Pack Animal Crossing. Derrière ce dernier se cache un pack de six cartes amiibo aux couleurs de différents personnages de la marque japonaise. À l'heure où sont écrites ces lignes, Nintendo se contente d'indiquer que ces cartes pourront être utilisées dans "tous les jeux compatibles." Affaire à suivre donc.

Pour terminer, la firme de Kyoto a également teasé une autre mise à jour d'Animal Crossing : New Horizons prévue pour le mois de mars prochain. Et s'il n'a rien indiqué de précis à son sujet, l'image teaser montrée à la fin de la bande-annonce ci-dessus laisse entendre que cette mise à jour de mars aura pour thématique l'univers de Mario. Et il ne serait pas surprenant qu'un événement in-game ait lieu à l'occasion du jour de Mario, le 10 mars (Mar10 en anglais). Voilà les joueurs prévenus.