PS5 : Il fait construire une console fonctionnelle géante à 70.000 dollars

Depuis la première présentation de l'apparence de la PlayStation 5, son design et sa taille font beaucoup parler. Et de toute évidence, les mèmes, montages et autres blagues concernant la nouvelle console de Sony ont donné des idées à certains. Et l'un de ces derniers a décidé de pousser la blague beaucoup plus loin.

Que se passe-t-il lorsque vous prenez quelqu'un qui a à la fois besoin de beaucoup d'attention et beaucoup d'argent à jeter par les fenêtres ? On obtient la construction d'une PS5 géante. En effet, le YouTubeur Zachary "ZHC" Hsieh a eu pour idée pour le moins étonnante de faire construire une PS5 "100 fois plus grosse" que la véritable console.

Selon le vidéaste, la machine mesure plus de 3 mètres et pèse environ 227 kg. Et comme le montre la vidéo ci-dessus, cette PS5 est fonctionnelle et peut-être utilisée avec une manette qui est évidemment énorme elle aussi. Encore heureux, pour une machine dont la construction a coûté la modique somme de 70.000 dollars (environ 58.000 euros selon le taux de change actuel).

Si l'on met de côté le besoin évident de publicité, Zachary Hsieh ne donne pas les raisons de la construction de cette PS5 géante. Il explique en revanche que cette machine a servi de toile à un défi de customisation de la console au cours duquel il a été opposé à son équipe. Chacun des deux camps a disposé de 100 heures pour personnaliser une des plaques latérales de cette version XXXL de la console de Sony.

Si vous arrivez à supporter les vidéos dans lesquelles les gens crient beaucoup et souvent pour pas grand chose, alors vous pouvez découvrir cette PS5 géante et le résultat de sa customisation dans la vidéo ci-dessus.

Ce nouveau cas rappelle que les consoles géantes ont le vent en poupe en ce moment. À l'approche de la sortie de la Xbox Series X à la fin de l'année dernière, Microsoft avait en effet fait produire un véritable frigo reprenant la forme de sa console et s'inspirant des mèmes se moquant de sa taille.

Que vous inspire cette création ? Trouvez-vous la vidéo amusante ? Avez-vous une autre opinion à son sujet ? Les mèmes au sujet de la taille des nouvelles consoles ont-ils fait leur temps ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.