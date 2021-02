DualSense Drift : Une première class action pour les problèmes de manette PS5

Nous l'évoquions il y a quelques jours : les témoignages concernant un dysfonctionnement des pads PS5 similaire similaire au tristement connu Joy-Con Drift fleurissent. Il n'a pas fallu bien longtemps avant que des avocats s'emparent du problème.

Un recours collectif a été initié à l'encontre de Sony ce vendredi 12 février concernant la DualSense. Déposé à la cour de New York par le cabinet d'avocats Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith (CSK&D) au nom de Lmarc Turner et d'autres consommateurs, il vise un problème de glissement inopiné du stick analogique qui rendrait l'usage de la manette impossible.

En raison des pratiques commerciales déloyales, trompeuses et / ou frauduleuses de Sony, les propriétaires de manettes DualSense, y compris le demandeur, ont subi une perte vérifiable, un préjudice en fait, et ont été lésés par l'attitude de Sony. En conséquence, le demandeur engage cette action pour réparer les violations par Sony des lois sur la fraude à la consommation, la violation de la garantie et l'enrichissement sans cause. Le demandeur demande une réparation pécuniaire pour les dommages subis, une mesure déclaratoire et une injonction publique.

Un formulaire est disponible sur le site de la firme, il invite les utilisateurs à contacter les avocats en charge :

CSK & D étudie un recours collectif potentiel basé sur des rapports selon lesquels les contrôleurs Sony PS5 DualSense pour la console PlayStation 5 peuvent rencontrer des problèmes de dérive et / ou échouer prématurément. Plus précisément, il est signalé que le joystick de certains contrôleurs PS5 DualSense enregistrera automatiquement le mouvement lorsque le joystick n'est pas contrôlé, ce qui interfère avec le jeu.

En France, si un problème de ce type est rencontré et persiste, il faut se rendre sur le site du support hardware PlayStation qui vous conseillera ensuite de contacter l'assistance au 01 70 70 07 78. La réparation ou le remplacement, comme le transport, sont pris en charge intégralement si la garantie joue toujours.

Le DualSense Drift marche donc désormais dans les pas du Joy-Con Drift, cible de recours collectifs depuis plusieurs mois et dénoncé depuis longtemps par l'UFC Que Choisir. L'association de consommateurs bien d'chez nous s'est associée à d'autres organismes européens à la fin du moins de janvier pour faire prendre conscience de l'ampleur du problème à Nintendo.

