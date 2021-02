PS5 : Le DualSense Drift commence à faire parler de lui

Si la manette de la PlayStation 5 est considérée comme l'une de ses plus grandes réussites - dont le potentiel mérite toutefois d'être davantage exploité -, il est fort possible qu'elle soit, comme certains controllers concurrents, victime de sticks rebelles.

À voir aussi : PS5, Xbox Series X|S, Switch : Crash Bandicoot 4 annoncé, les mises à jour next-gen expliquées

Le glissement de sticks analogiques, ou Drift, pour la faire court, n'est pas une nouveauté. Depuis plusieurs années, des usagers de la Nintendo Switch se plaignent d'une commande de direction imprimée alors qu'il n'y a aucun contact, faussant leur expérience de jeu.

Ce Joy-Con Drift, répandu, dont Nintendo a connaissance, a mené à plusieurs plaintes, dont une class-action qui se prépare à frapper en Europe mais aussi des excuses. Les pads Elite Xbox One sont également concernés. On parlait moins de la DualShock 4, pas épargnée. Et il semble maintenant, près de trois mois après la sortie de la PS5, que la DualSense ait aussi droit à davantage de dérapages incontrôlés.

Retours plus nombreux et prise en charge

Après les soucis de chargement de la manette résolus par une mise à jour, les témoignages en ligne de manettes PS5 souffrant de ce dysfonctionnement en particulier sont de plus en plus nombreux. Comme le rapporte Kotaku, une dizaine de jours après l'arrivée de la console, un usager s'était déjà manifesté. D'autres ont commencé à en parler sur les réseaux sociaux et posté des vidéos pour prouver leur bonne foi.

Il est toujours possible de tenter de réinitialiser, un bouton étant prévu à cet effet à l'arrière du pad, comme l'indique cette page. Du dégrippant - comme le WD-40 - à très petite dose peut aussi aider. Dans le cas où ces solutions n'auraient aucun effet, il est possible de passer par la page officielle du support hardware PlayStation qui, en cas de "stick coincé", vous enjoint à contacter l'assistance au 01 70 70 07 78 en indiquant une référence. Ce que nous avons fait pour obtenir des renseignements.

Au terme d'une attente de dix minutes, nous avons demandé à un conseiller la marche à suivre dans le cas d'une réparation voire d'un remplacement sous garantie. Il nous a été répondu qu'un formulaire nous serait envoyé suivi d'un bon de retrait et que les frais de transport ne seraient pas à notre charge.