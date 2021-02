TEST du Asus ROG Delta S : Une excellente qualité audio, un prix en conséquence

Le ROG Delta S est l'un des produits les plus haut de gamme actuellement au catalogue d'Asus sur sa marque Republic of Gamers. C'est un modèle exclusivement filaire dont l'argumentaire principal tient en sa qualité de rendu audio grâce, notamment, à son convertisseur numérique-analogique ESS Sabre. Sur le papier, il a tout pour lui, mais quand est-il dans la pratique ?

Spécialiste des solutions gaming, Asus dispose d'une très large gamme de produits à destination des joueurs aussi bien du côté des périphériques type claviers, souris que du côté des accessoires audio comme notre candidat du jour. Le ROG Delta S s'intègre donc à la marque Republic of Gamers, le haut de gamme de chez Asus. Il doit marquer une évolution par rapport au Delta « tout court » distribué depuis déjà un petit moment sans toutefois boxer dans la même catégorie, celle du « mélomane pur », que le Theta Electret. Un entre-deux donc qu'Asus facture au prix fort - environ 200 euros - surtout pour un casque exclusivement filaire.

Souplesse, robustesse et confort

Au sortir du carton, nous sommes en terrain connu. Du côté de la boîte tout d'abord, elle reprend à l'identique le design de la gamme Republic of Gamers avec cette dominante de noir et cette partie rouge qui vient nettement trancher. Du côté du casque ensuite qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son prédécesseur, le ROG Delta. De fait, on retrouve cette conception mêlant armature métallique, inserts en plastique et oreillettes en simili-cuir ou en tissu. Au premier coup d'oeil posé sur la bête, le ROG Delta S est un casque qui en impose. Non qu'il soit particulièrement volumineux - au contraire même - mais plutôt qu'il respire le travail bien fait.

Ainsi, un solide morceau de métal souple constitue l'essentiel de l'arceau central. Il assure une bonne stabilité générale de la bête et permet de venir plaquer le casque sur le crâne de l'utilisateur sans toutefois exercer de pression trop importante. Pour assurer un certain confort, notamment sur les sessions les plus longues, Asus l'a recouvert d'une petite mousse, elle-même protégée par un revêtement simili-cuir aux coutures impeccables. En « descendant », on trouve deux charnières rotatives pour maintenir les oreillettes. Une excellente chose car cela permet 1/ de ranger le casque en limitant l'encombrement et 2/ d'ajuster précisément les oreillettes à la forme du visage.

Sans surprise, Asus propose un ajustement en hauteur des oreillettes sur 11 positions avec des crans suffisamment marqués pour que le positionnement se fasse sans difficulté. Mieux, le constructeur propose deux sets d'oreillettes avec son casque. De base, ce sont les coussinets en simili-cuir qui sont montés par Asus, mais dans la boîte du ROG Delta S, on trouve aussi deux coussinets en tissu, un peu moins molletonnés, mais qui limitent encore un peu plus l'échauffement. Des coussinets en forme de 'D' dont l'objectif est d'englober entièrement le pavillon des oreilles : cela n'a rien de surprenant, Asus adopte comme beaucoup un style circum-aural pour son casque.

Dans les faits, les choses sont toutefois moins parfaites. Il faut effectivement souligner que le 'D' est assez petit et les plus grandes oreilles ne tiendront tout simplement pas à l'intérieur. Le coussinet vient alors reposer sur le pavillon de l'oreille : certains joueurs ne seront pas plus dérangés que cela, c'est pour notre part insupportable. De base, si le confort des oreillettes est irréprochable, il conviendra donc de veiller à ce que vos pavillons ne soient pas trop grands. Puisque nous en sommes à parler regrets, soulignons qu'Asus aurait pu trouver un moyen plus direct de changer les coussinets : rien de catastrophique, mais un système de scratch apporterait un confort supplémentaire.

Pour le reste, il n'y a finalement pas grand-chose à signaler. Comme toujours, c'est l'oreillette gauche qui fait office de centrale de contrôle / branchement : elle reçoit la perche microphone, dispose du câble USB-C et des commandes principales (gestion des LED, gestion du volume, sourdine). Côté câble, rappelons que le Delta S est un modèle exclusivement filaire. Hélas, Asus a peut-être vu un peu juste à ce niveau puisque le câble USB-C n'est que de 1,5 mètre. De plus, si un adaptateur USB-A est bien présent dans la boîte, on ne trouve rien d'autre : aucun connecteur 3,5 mm n'est par exemple proposé. Dommage, cela aurait permis d'étendre le champ des possibles à moindre frais. Enfin, aucune housse, aucune boîte de transport n'est prévue par Asus.

Un casque « ludique » qui joue aussi les musiciens

Compte tenu du panégyrique d'Asus à propos de son ROG Delta S c'est peu de dire que nous attendions au tournant ce produit capable « d'offrir un son impeccablement détaillé et réaliste ». Côté technique, Asus associe donc un convertisseur numérique-analogique ESS Sabre 9281 Quad DAC - alors qu'il employait le 9218 sur le Delta - à des transducteurs maisons, les Essence de 50 mm avec une chambre acoustique dédiée. Il avance une réponse en fréquence de 20 Hz à 40 kHz et souligne que son casque est le premier à prendre en charge le décodage matériel du format haute-définition MQA. Enfin, notons qu'Asus vante sa solution de spatialisation 7.1.

Autant être clairs d'entrée de jeu, nous ne sommes pas vraiment convaincus par l'apport du format MQA sur nos bons vieux fichiers FLAC. Il semblerait que ce format soit avant tout destiné à un usage en streaming ce qui, forcément, n'a guère d'impact sur nos usages de « vieux » avec nos morceaux en local. Reste qu'en écoute musicale, le Delta S fait de l'excellent travail. De base, on est agréablement surpris du rendu finalement très neutre qu'il adopte avec les réglages « d'usine », sans aucune modification logicielle de notre part. Une neutralité appréciable d'autant qu'elle s'accompagne d'une belle précision qui permet d'exprimer de nombreux détails.

Les amateurs de « gros son » seront sans doute un peu déçus, mais rappelons qu'Asus livre avec sa suite logicielle Armoury Crate, tout ce qu'il faut pour ajuster les choses. Pour un casque gaming, le rendu musical est assez bluffant et s'il n'est pas question de le comparer au Theta Electret du même Asus, on ne peut que louer le travail du fabricant. Évidemment, nous avons voulu vérifier que cette bonne impression de départ se confirmait sur plusieurs jeux. Qu'il s'agisse de The Witcher 3 - ou de Cyberpunk 2077 pour ne pas faire d'infidélités à CD Projekt RED - l'immersion est remarquable. Il est intéressant de noter que le côté directionnel du son ressort particulièrement bien et, une fois n'est pas coutume, c'est encore plus vrai en 7.1

Là, tous les jeux ne sont pas logés à la même enseigne, mais qu'il s'agisse d'Assassin's Creed Valhalla ou de Red Dead Redemption 2, le résultat est impeccable : il est simple d'identifier la provenance des sons et les ambiances profitent de l'excellence des transducteurs. Enfin, impossible de terminer sans un mot sur la captation micro qui fait honneur aux autres qualités du Delta S. Nos partenaires autant que nos adversaires n'ont jamais eu à se plaindre du moindre défaut, les voix sont claires, limpides sans aucun parasite et, pour ne rien gâcher, on profite de l'efficacité de la technologie de réduction de bruit par intelligence artificielle d'Asus. Redoutable.

EN RÉSUMÉ UNE EXCELLENTE QUALITE AUDIO, UN PRIX EN CONSEQUENCE À plus ou moins 200 euros le casque-micro exclusivement filaire livré sans beaucoup d'accessoires, il est clair que le ROG Delta S d'Asus ne s'adresse pas à monsieur Tout-le-monde. Pourtant, le résultat est à la hauteur des promesses du constructeur et il nous semble difficile d'être déçu une fois le produit entre les mains... ou plutôt sur le crâne. En dehors d'une petite réserve sur la taille des coussinets des oreillettes et sur la longueur du câble, c'est pour ainsi dire un sans-faute de la part d'Asus qui signe un casque robuste et confortable à l'excellente qualité de rendu. Aussi à l'aise avec les dernières productions ludiques qu'en plein concert, le ROG Delta S se hisse dans le peloton de tête des meilleurs casques-micro gaming. Tout simplement.

ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Bonne qualité de fabrication, conception robuste

Oreillettes sur charnières rotatives à 180°

Rendu audio d'excellente facture, en jeu et en musique

Captation micro de qualité

Poids relativement contenu Un câble peut-être un peu court (1,5 m)

Exclusivement filaire, ni RF ni Bluetooth

Oreillettes un peu petites pour les grandes oreilles

Intérêt discutable du format MQA