PS5 : Le fabricant des plaques propose deux nouvelles DualSense noires, la facture est salée

Malgré sa relative indisponibilité, la PlayStation 5 semble déchaîner les passions et vider les livrets d'épargne des joueurs les plus enthousiastes. Devant cet engouement, de nombreux constructeurs tiers ont rapidement flairé le filon, et dégainé leur accessoires non-officiels, non sans faire gonfler l'addition. Il parait que quand on aime, on ne compte pas.

À voir aussi : PS5 : Sony avoue qu'il est "difficile" pour lui d'accroître la production de consoles

La console désormais current-gen n'était pas encore en rupture de stock sur les sites marchands du monde entier qu'un accessoiriste proposait déjà de commander des plaques colorées destinées à redonner un peu de couleur à la bête. Un drame quasi-shakespearien et un changement de nom plus tard, le fabricant qui ne se fait plus appeler PlateStation 5 fait aujourd'hui un sort à la DualSense.

The Color Yellow

Le mois dernier, un fabricant mettait en vente quelques centaines d'exemplaires d'une DualSense noire, aux accents rétro, facturée 99 dollars, car pourquoi pas. L'idée aura inspiré le site CMP, peut soucieux de remporter la palme de l'originalité, et qui relance aujourd'hui de deux en dévoilant à son tour deux versions noires et mat de la manette.

La "Matte Black Dualsense PS5 Controller", disponible pour la bagatelle de 115 dollars (environ 95 euros sans les taxes et la douane) reprend le look de la manette de Sony en remplaçant sa coque blanche, ce que ne permettait pas les accessoires Armor Suits du fabricant Game Armor. Pour 125 dollars (environ 103 euros), la version "Classic" remplace les boutons de façade noir et blanc par leurs anciens codes couleur, soit 2,5 dollars la touche, CQFD.

Les deux modèles disponibles dans notre galerie d'images ci-dessous se commandent tous deux sur le site de CMP Shells, qui déploie des trésors d'ingéniosité pour détailler les fonctionnalités de sa manette... qui mis à part l'ajout d'une prise USB-C se cantonne à répliquer ce que la DualSense officielle propose déjà, entre retours haptiques et gâchettes adaptatives. L'histoire ne dit pas si ces deux modèles Matte Black protègent contre le bien vilain Drift qui commence à faire parler de lui.