PS5 : Un accessoiriste permet de changer simplement la couleur de la DualSense, les infos

La PS5 continue d'inspirer les accessoiristes de tous bords. Alors que certains planchent principalement sur divers moyens de changer l'apparence de la console, d'autres s'intéressent également à la manette DualSense. Et il semblerait que l'un d'entre eux ait trouvé une solution à la fois simple et peu coûteuse pour relooker cette dernière.

Il y a quelques jours, nous vous parlions des plaques latérales PS5 interchangeables proposées par la société Game Armor. Il s'avère en fait que cette dernière ne préparait pas que ces accessoires de relooking pour la console. En effet, Comic Controllers ("société soeur" de Game Armor) vient de dévoiler ses "Armor Suits" pour manette DualSense.

Derrière ce nom se cachent des plaques de couleur qui viennent remplacer la plaque noire qui entoure normalement les manettes PS5. Bonne nouvelle pour les personnes à qui le concept même de bricolage donne des boutons, l'installation d'une "Armor Suit" est, comme le montre la vidéo ci-dessus, présentée comme étant relativement simple.

United Colors of DualSense

D'après Game Armor/Comic Controllers (qui a déjà commercialisé un certain nombre d'accessoires pour Nintendo Switch), les "Armor Suits" sont disponibles dès à présent. Proposées en dix coloris (or, argent, or rose, orange, rouge, violet, metallic blue, gunmetal grey et navy), ces plaques sont vendues au prix unitaire de 10,30 euros sur la page Etsy de Comic Controllers. Des photos des différentes versions "d'Armor Suits" sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Et pour ce qui est des plaques latérales PS5 interchangeables, Game Armor affirme que leur production bat son plein et qu'il devrait pouvoir présenter photos et vidéos d'échantillons dans les jours à venir. De son côté, Sony n'a toujours rien annoncé concernant des PS5 et DualSense d'autres couleurs que les modèles blanc originaux.

Que dites-vous de ces "Armor Suits" ? Seriez-vous prêts à en acheter pour votre manette DualSense ? Ou préférez-vous attendre que Sony propose des alternatives officielles à la manette blanche ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.