PS5, Xbox Series X|S : Les premiers chiffres de ventes auraient été révélés, la PS5 devant

Sony a révélé avoir distribué 4,5 millions de PS5 entre la sortie de la console entre novembre dernier et le 31 décembre 2020. Pour le constructeur japonais, il est question d'un lancement record. De son côté, Microsoft a lui aussi affirmé avoir réalisé un lancement record pour une console Xbox avec les Xbox Series X|S (sans toutefois évoquer de chiffre). Mais qu'en est-il des ventes effectives aux consommateurs ? Ampere Analysis affirme avoir les chiffres.

Ampere Analysis, société britannique spécialisée dans les études et analyses de marché, affirme que, selon ses données, Sony a vendu 4,2 millions de PS5 aux consommateurs du monde entier au cours des premiers mois de commercialisation de la console. Pour ce qui est des Xbox Series X|S, ces chiffres s'élèvent à 2,8 millions d'unités vendues. Ampere Analysis insiste sur le fait qu'il est ici question des consoles vendues aux particuliers et non pas des quantités de machines distribuées aux revendeurs.

Comme le souligne le site GamesIndustry.biz, de tels chiffres que les Xbox Series X|S ont fait un tout petit peu moins bien sur la Xbox One sur une période similaire. Cette dernière avait en effet atteint les 2,9 millions d'exemplaires vendus dans les tous premiers mois ayant suivi sa sortie en novembre 2013.

Malgré le lancement record évoqué par Microsoft, ces ventes de Xbox Series X|S peuvent être jugées comme décevantes pour deux raisons. La première est que le constructeur américain proposait la console next-gen la moins chère du marché avec la Xbox Series S. La seconde est qu'il a lancé sa machine dans trois fois plus de marchés qu'il ne l'avait fait avec la Xbox One en 2013.

Cela étant dit, les quantités de machines disponibles étaient certainement plus faibles qu'elles ne l'étaient lors de la sortie de la Xbox One dans certains territoires. Pour rappel, Phil Spencer avait indiqué que la production de Xbox Series X|S avait démarré plusieurs semaines après celle de la PS5.

Pour ce qui est de la PS5, les chiffres réalisés sont les mêmes que ceux réalisés par la PS4 en son temps sur une durée similaire. À noter cependant que la PS4 avait atteint les 4,2 millions de consoles vendues sans le Japon où la console était sortie à la fin du mois de février 2014 tandis que la PS5 est plus ou moins sortie partout en même temps.

De la demande mais des circonstances défavorables

Sans surprise, ces ventes de PS5 et Xbox Series X|S ont été limitées par les conséquences de la pandémie et des problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs sur la production des consoles. Selon Ampere Analysis, la PS5 aurait certainement passé les 5 millions de consoles vendues si Sony n'avait pas connu les problèmes d'approvisionnement qu'il rencontre actuellement.

Et il s'attend à ce que Sony vende entre 7,6 et 8 millions de consoles d'ici la fin du mois de mars 2021. Un tel résultat permettrait à la PS5 de dépasser les 7,5 millions de PS5 vendues sur une période similaire. Du côté de chez Microsoft, la société d'études rappelle que le géant de Redmond met actuellement l'accent sur le Xbox Game Pass et vise un public présent sur de nombreuses plates-formes. Elle estime cependant que les ventes de Xbox Series X|S continueront d'être un pilier des affaires de Xbox jusqu'à "2025 au plus tôt."

Enfin, Ampere Analysis affirme que Nintendo a vendu 26,3 millions de Switch aux consommateurs du monde entier l'année dernière. Avec de telles ventes, la firme de Kyoto a battu le record de 24,5 millions de consoles vendues en une année du temps de la Wii. Même si Ampere Analysis est une entreprise sérieuse, il convient malgré tout de garder à l'esprit que ces chiffres n'ont pas été communiqués officiellement par Sony, Microsoft et Nintendo.

Que pensez-vous de ces premiers chiffres de ventes ? Correspondent-ils à ce à quoi vous vous attendiez ? Sans pénurie, jusqu'où ces chiffres auraient pu monter selon vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.