PS5 : Sony révèle les premiers chiffres de la console et les résultats de sa branche jeu vidéo

Comme le veut la tradition, Sony a communiqué ses résultats financiers pour le troisième trimestre de son année fiscale 2020. Grâce à cette annonce, il est possible d'avoir un premier état des lieux des suites de la sortie de la PS5. Et d'avoir un meilleur aperçu de l'année de Sony Interactive Entertainment. Que les fans de PlayStation les plus inquiets se rassurent, tout va (très) bien.

Sony Corporation vient donc de diffuser ses résultats pour le troisième trimestre de l'année fiscale 2020-2021, qui regroupe la période de octobre-novembre-décembre 2020. Au cours de cette dernière, le géant japonais a réalisé d'excellents chiffres qui lui permettent de revoir ses prévisions à la hausse concernant ses résultats pour l'année fiscale dans son ensemble. Le groupe Sony s'attend désormais à des recettes à hauteur d'environ 70 milliards d'euros pour un bénéfice net d'environ 9 milliards d'euros.

Comme d'habitude, la branche Games and Network Services, autrement dit la branche PlayStation, a été un véritable moteur de ce succès. Le jeu vidéo reste en effet le secteur d'activité le plus important du groupe avec 33% des recettes (hausse de 39,7% par rapport au même trimestre un an plus tôt) et 22% des bénéfices de ce dernier (hausse de 50% par rapport au troisième trimestre 2019). Au cours de ce troisième trimestre, Games and Network Services a engrangé 7,03 milliards d'euros de recettes pour un bénéfice de 638,14 millions d'euros.

Lancement compliqué mais réussi

Les choses se passent si bien pour PlayStation que cette branche a généré les plus grandes recettes au cours d'un seul trimestre de son histoire (devant le troisième trimestre 2018 et le troisième trimestre 2017). Ce résultat est doublement impressionnant car il s'agit également d'un record pour n'importe quel constructeur de consoles au cours d'un seul trimestre.

La PS5 ayant été commercialisée au cours de ce troisième trimestre, Sony est logiquement revenu sur cette sortie. Le géant de l'électronique affirme qu'avec 4,5 millions de consoles distribuées au cours de ces trois mois, la PS5 a réalisé le meilleur lancement de l'histoire des consoles. Selon Sony, elle a battu le record établi par la PS4 lors de son lancement et sur une durée équivalente. Le constructeur ayant par le passé évoqué un lancement à 4,5 millions de PS4 distribuées, il apparaît que le lancement n'a pas été largement battu.

Du côté de la PS4 justement, il est en revanche question d'un effondrement des ventes avec seulement 1,4 millions de consoles distribuées au cours du troisième trimestre. Cette chute spectaculaire, plus radicale que celles connues par les précédentes consoles de salon PlayStation à un âge similaire, est en partie expliqué par une baisse de la demande un public et un transfert d'une partie des capacités de production vers la PS5 (pour rappel, Sony a récemment arrêté la production de quasiment tous les modèles de PS4 au Japon afin de favoriser la production de la PS5).

Pour en revenir brièvement à la PS5, Sony a précisé que sa nouvelle console est pour l'instant vendue à perte. Cela n'a cependant pas empêché Games and Network Services (et donc Sony dans son ensemble comme vu plus haut) d'obtenir des résultats historiques. Ce qui souligne les grands succès rencontrés du côté des ventes de jeux, de DLC et autres abonnements.

Merci les jeux vidéo

En ce qui concerne les ventes de jeux au cours du trimestre, Sony annonce distribué 103,7 millions de jeux dont 18,4 millions de titres First Party. Le constructeur précise que 25% de ces jeux étaient des jeux PS5 et que 53% des ventes de jeux PS4 étaient dématérialisées (ce pourcentage était de 50% aux dernières nouvelles).

À propos de la dématérialisation justement, Sony révèle que le PlayStation Store a généré les plus grosses recettes de son histoire au cours de ce troisième trimestre 2020. Les 3,44 milliards d'euros générés représentent une augmentation de 41,9% par rapport à la même période un an plus tôt. Les dépenses moyennes annuelles par utilisateur actif étaient elles aussi les plus importantes de l'histoire du PlayStation Store.

Pour ce qui est du PlayStation Network, Sony parle de 114 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Et du côté du PlayStation Plus, le service comptait 47,4 millions d'abonnés à la fin du mois de décembre 2020. Ce qui représente une augmentation de près de 10 millions d'abonnés par rapport à fin 2019 (le total était alors de 38,8 millions).

D'une manière générale, tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Sony, même si le constructeur japonais aimerait certainement pouvoir mettre plus de PS5 dans les rayons (il s'attend toujours à finir son année fiscale avec 7,6 millions de PS5 distribuées). Le fait que la commercialisation d'une nouvelle console vendue à perte, qui plus est avec les dépenses marketing provoquées par un tel lancement, n'ait pas empêché la branche gaming de Sony de battre des records souligne la très bonne santé du marché du jeu vidéo, et de PlayStation en particulier.