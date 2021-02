Nintendo Switch : Un hit du jeu en coopération jouable gratuitement pendant quelques jours

De temps à autres, les constructeurs de consoles et éditeurs de jeux donnent la possibilité de découvrir des titres gratuitement pendant plusieurs jours histoire de créer des vocations. À l'approche de la Saint Valentin, Nintendo et Team17 ont décidé de permettre aux joueurs Switch de s'adonner gratuitement à un jeu mettant l'accent sur la coopération. Et potentiellement sur les disputes.

Nintendo a récemment annoncé l'arrivée d'un jeu dans son programme Game Trial permettant de jouer gratuitement à la version complète d'un titre pendant une période donnée. Tous les possesseurs de Switch ayant accès à l'eShop de leur console ont donc la possibilité de télécharger et jouer gratuitement à Overcooked 2 à partir d'aujourd'hui. Cette période promotionnelle prendra fin le 16 février prochain.

Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler d'Overcooked et de sa suite, cette série met les joueurs dans la peau de cuisiniers qui doivent réaliser et "envoyer" des plats le plus rapidement possible. Et s'ils doivent simultanément récupérer et préparer les ingrédients nécessaires à la préparation des divers plats demandés, ils doivent également gérer la plonge et faire attention aux nombreux pièges présents sur les très nombreux niveaux du jeu. Le tout, en coordonnant leurs actions et en évitant de se gêner mutuellement.

Tester la solidité de son couple

Overcooked 2 est donc un titre qui met l'accent sur la coopération (même s'il propose également des modes compétitifs). Mais comme ceux qui y ont déjà joué le confirmeront, il peut potentiellement générer autant de fous rires que de disputes. Les couples qui décideront de s'y essayer en pleine période de Saint Valentin le feront donc à leurs risques et périls...

Exagération des risques mise à part, Overcooked 2 est un excellent jeu jouable jusqu'à 4 en local et les utilisateurs de Nintendo Switch qui recherchent une expérience tout public et fun axée sur le multijoueur auraient tort de passer à côté de cette occasion.