Nintendo aurait empêché la sortie de GoldenEye Remaster sur Xbox 360 selon un ancien de Rare

De temps à autre, il arrive qu'un jeu annulé parvienne à faire autant, voire plus, parler que des jeux à venir. De par sa nature, sa lignée et les sociétés impliquées dans l'affaire, le remaster Xbox 360 annulé de GoldenEye 007 fait partie de ces jeux. Et de nouvelles déclarations à son sujet vont certainement contribuer à faire durer les discussions.

En 2007, Microsoft et son studio britannique Rare ont entrepris de donner à GoldenEye 007, mythique FPS sorti sur Nintendo 64 dix ans plus tôt, une version remasterisée. En plus d'être sorti sur une console de marque concurrente, le jeu était, histoire de compliquer encore plus le travail de Microsoft, lié à une célèbre licence dont les droits pour le jeu vidéo avaient changé de main entre temps ainsi qu'à un film mettant en scène des acteurs bien connus.

Et s'il pouvait paraître impossible de mettre tout le monde d'accord afin de permettre au constructeur américain et son studio de sortir leur projet, il semblerait qu'une seule et même personne a empêché la commercialisation de cette nouvelle version de GoldenEye 007. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Ross Bury, un ancien de Rare qui a travaillé comme artiste sur cette remasterisation avant son annulation. Dans une interview accordée au site Ars Technica, Ross Bury a en effet affirmé que la mort de cette remasterisation de GoldenEye 007 est due à l'intervention d'un ponte de Nintendo :

Quand le projet a été soumis à Nintendo (pour validation), tout le monde l'a approuvé là-bas. Sauf qu'ils n'ont pas vérifié avec la seule personne déterminante dans cette affaire.



De mémoire, on m'a dit que sa réponse avait été quelque chose comme "il n'y aucune chance qu'un jeu Nintendo sorte sur une console Microsoft."

Mauvais timing ?

Malheureusement pour les curieux, le nom de cette personnalité de Nintendo n'a pas été révélée dans l'interview. Ross Bury pensait qu'il s'agissait de Hiroshi Yamauchi, l'ancien président de Nintendo qui n'était déjà plus en poste au moment des faits, mais un ancien collègue de Rare lui a rappelé qu'il s'agissait d'un autre ponte de Nintendo.

Lorsque Rare a été racheté par Microsoft en 2002, le studio britannique a emmené avec lui nombre de ses jeux et licences. C'est pourquoi la compilation Rare Replay sortie sur Xbox One comprenait nombre de titres initialement sortis sur consoles de Nintendo. De par son statut particulier, GoldenEye 007 a toujours été un cas à part.

Sachant que Microsoft et Nintendo entretiennent d'excellentes relations, que Microsoft a sorti plusieurs de ses jeux sur consoles Nintendo et que ce dernier a pu intégrer Banjo et Kazooie au roster de Super Smash Bros. Ultimate, il est possible de se demander si le constructeur japonais serait aussi intransigeant si une telle situation se reproduisait de nos jours.

Pour rappel, GoldenEye 007 Remaster a été annulé alors que son développement était quasiment terminé. Une version permettant de découvrir l'intégralité de sa campagne solo et de jouer au multijoueur en local a fuité sur Internet la semaine dernière.

Que vous inspire cette situation ? Regrettez-vous que Nintendo ait mis son veto ? Pensez-vous que la firme de Kyoto ferait la même chose aujourd'hui ? Avez-vous essayé la version qui a fuité ? Si oui, qu'en avez-vous pensez ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.