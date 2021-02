Anthem : L'avenir de la refonte du jeu pourrait se jouer cette semaine selon Jason Schreier

D'ordinaire, la perspective de fêter un anniversaire sonne comme un moment positif, prétexte au rassemblement. Mais lorsqu'il s'agit d'un événement moins joyeux, on parle plutôt de commémoration. Dans quel catégorie va-t-on devoir classer le dernier jeu du studio BioWare ? La réponse, qu'elle vous étonne ou non, devrait arriver sous peu.

Vous l'aviez sans doute oublié, mais Anthem s'apprête à souffler sa deuxième bougie, le 22 février prochain. Deux rotations terrestres plus tard, l'action-RPG multijoueur édité par Electronic Arts a du plomb dans l'aile. Il faut dire que les coulisses d'un développement compliqué n'avaient pas tardé à jeter de l'huile sur le feu, et le géant américain d'annoncer "une refonte des bases du gameplay" il y a tout juste un an.

Anthem quand même

Quelques mois plus tard, les développeurs de BioWare précisaient au cas où que le chantier s'annonçait d'emblée comme long et compliqué, et un an après son annonce, les avancées ne semblent guère prometteuses. Le journaliste Jason Schreier, qui avait justement recueilli la parole des développeurs, croit aujourd'hui savoir que le destin d'Anthem se jouera cette semaine, au cours d'une réunion évidemment stratégique.

D'après un trio d'intéressés, les responsables d'Electronic Arts devraient en effet évaluer la dernière mouture de la refonte en cours, et décider de poursuivre ou non le projet. D'après les informations recueillies par Schreier, l'équipe de 30 personnes actuellement au charbon serait loin de suffire, et il faudrait ainsi tripler les effectifs pour espérer voir le bout du tunnel.

Au vu de l'aveu d'échec concédé dès le mois de juin 2019, il va sans dire que l'avenir d'Anthem semble plus que jamais incertain, même avec la meilleure volonté du monde. De son côté, Electronic Arts n'a, comme le veut la coutume, pas souhaiter commenter "les rumeurs et les spéculations". CQFD.

