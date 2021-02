Final Fantasy VII Remake : Des annonces pendant le concert japonais

Toujours dans l'attente d'informations concrètes au sujet de la suite de Final Fantasy VII Remake, les joueurs savent qu'un rendez-vous les attend en fin de semaine. Et qu'il pourrait y avoir des surprises, entre deux morceaux interprétés par un orchestre symphonique.

On savait déjà que le premier concert du Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour, qui n'a gardé que sa date japonaise pour une simple diffusion en lieu et place d'un concert bien vivant, verrait intervenir des membres de l'équipe de développement.

Voilà que l'on apprend via Twitter que le producteur Yoshinori Kitase et les compositeurs Masashi Hamauzu et Mitsuto Suzuki ne seront pas seul. Un compagnon, le co-réalisateur Motomu Toriyama gratifiera lui aussi les fans de sa présence. Et pas pour rien :

Bonjour, je suis Toriyama, co-réalisateur de Final Fantasy VII Remake. Le concert Final Fantasy VII Remake sera ce week-end. Parmi les morceaux joués il y a aura ceux du jeu original mais aussi d'autres composés spécialement pour le remake, et j'ai hâte de voir comment l'orchestre va les interpréter. En plus de la représentation, nous avons un programme spécial qui est prévu. Plusieurs choses liées à Final Fantasy VII Remake y seront révélées. Je ferai partie de cette séquence, soyez aux aguets. Comme il s'agira d'un événement en ligne, n'hésitez pas à manifester votre enthousiasme à travers les commentaires. On se retrouve au concert !

Le concert débutera ce samedi 13 février à 9h00 heure de Paris, pour les résidents japonais ayant pu se procurer un billet virtuel. Vraisemblablement, compter sur l'après-Midgar paraît un peu illusoire.

En revanche, la vidéo de Yoshinori Kitase datant du 6 février permet, par son arrière-plan incroyablement subtil, d'entrevoir l'annonce de premiers éléments d'une version PC de Final Fantasy VII Remake. La fin de l'exclusivité PlayStation étant programmée pour le 10 avril prochain, la promotion peut se lancer, à coups de graphismes améliorés, de Ray-Tracing, et d'une Valve au bout du bas droit de Barret. Nous ne sommes pas non plus à l'abri de versions PS5 et Xbox Series X|S.

A moins qu'il y ait un rapport avec les marques déposées récemment. Mystères et boules de tiep...