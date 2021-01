Square Enix dépose plusieurs marques en rapport avec Final Fantasy VII au Japon

Square Enix a lancé Final Fantasy VII Remake l'année dernière avec le succès qu'on lui connaît. Depuis, l'éditeur nippon n'a rien communiqué concernant ses plans pour la marque Final Fantasy VII. De petits mouvements du côté du Japon semblent cependant indiquer que Square Enix prépare des choses.

Le site Gematsu rapporte que Square Enix a récemment déposé au Japon plusieurs marques, trois pour être précis, en rapport avec l'univers de Final Fantasy VII. Les deux premières, "Ever Crisis" et "The First Soldier," ont été déposées le 17 décembre dernier. La troisième, qui correspond au logo de la "ShinRa Electric Power Company," a quant à elle été déposée le 22 décembre dernier. Si ces dépôts de marques n'apparaissent qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il viennent tout juste d'être rendus publics.

Le mot "crisis" a déjà été utilisé à plusieurs reprises par Square Enix dans des jeux spin-offs de Final Fantasy VII. "The First Soldier" peut quant à lui faire référence à Sephiroth, le principal antagoniste de FFVII. Et pour ce qui est de la "ShinRa Electric Power Company," il s'agit bien évidemment de la malfaisante multinationale au coeur de l'intrigue du célèbre RPG.

Des dépôts de marques, mais pour quoi faire ?

À l'heure où sont écrites ces lignes, il est évidemment impossible de savoir ce que cachent ces dépôts de marque. Les possibilités sont cependant nombreuses. Il peut très bien être question de jeux spin-offs, comme Square Enix en a déjà commercialisé par le passé, ainsi que d'oeuvres ou de produits dérivés. L'éditeur japonais n'a jamais hésité à exploiter de diverses manières le très populaire univers de Final Fantasy VII et il y a fort à parier qu'il ne va pas s'arrêter en si bon chemin.

Pour ce qui est de la suite de Final Fantasy VII Remake, Square Enix n'a pour l'instant rien annoncé. Les joueurs savent simplement qu'elle est en chantier. La première partie de Final Fantasy VII Remake est disponible sur PS4 depuis le mois d'avril dernier. Sa sortie sur d'autres plates-formes n'a pour l'instant pas été évoquée.

À quoi correspondent ces dépôts de marques selon vous ? Jeux ? Produits dérivés ? Square Enix couvre-t-il simplement ses arrières ? Quand sortira la suite de FFVII Remake selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.