Final Fantasy VII Remake : Le producteur va prendre la parole, une annonce à venir ?

Square Enix nous préparerait-il une annonce de derrière les fagots ? Alors que la tournée mondiale Final Fantasy VII Remake World Tour doit, Covid-19 oblige, faire face à une série d'annulations, pour embrasser la mode de l'époque, et se décliner dans une version numérique so 2021.

Après un premier changement de programme en 2020, les dernières dates japonaises de ce tour du monde musical avaient finit par devenir celles du coup d'envoi, avant les récentes annonces d'annulation, et un report à 2022.

Materia Boy

Square Enix avait toutefois pris le soin de conserver la date du 13 février prochain pour promettre la diffusion d'un premier concert en vidéo, dans lequel les mélomanes chanceux pourront profiter de la performance du Tokyo Philharmonic Orchestra.

À cause du Covid-19, le chef d'orchestre Ernie Roth devra céder sa place à Shinpei Sasaki. Mais surtout, les musiciens et spectateurs ne profiteront plus de la présence promise du producteur Yoshinori Kitase et des compositeurs Masashi Hamauzu et Mitsuto Suzuki, qui se contenteront d'une "apparition en vidéo" certifiée par l'éditeur.

Et si l'information prise individuellement n'a sans doute rien d'extraordinaire, rappelons que les concerts dédiés à la saga sont parfois l'occasion de livrer quelques informations plus ou moins maîtrisées, comme lorsque le chef Arnie Roth (justement) avait vendu la mèche concernant le retour de Final Fantasy XII.

L'exclusivité PlayStation 4 du jeu se terminant le 10 avril prochain (soit un an après sa sortie), Final Fantasy VII Remake devrait encore pouvoir squatter l'actualité durant quelques temps, sur d'autres supports, avant qu'une suite ne vienne mettre en lumière les choix scénaristiques de l'équipe, qui concluaient le premier volet sur un cliffhanger difficilement supportable...