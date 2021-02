Mass Effect Legendary Edition changera des plans discutables

Vous avez pu découvrir il y a quelques jours les premières images de la trilogie remasterisée très attendue des fans de Space Opera vidéoludique. S'il semble que toutes les informations capitales de Mass Effect Legendary Edition aient été révélées, certains détails continuent d'être partagés, sur des modifications qu'on peut juger importantes.

Chez BioWare, on reste aware ©. À l'attention de savoir qu'il existe des joueuses et des joueurs à satisfaire. C'est peu de dire que le public et les mentalités ont changé depuis la sortie de Mass Effect 3 en 2012. Mass Effect Legendary Edition estime qu'il y a des choses à revoir par rapport au traitement de la gent féminine. Et l'on apprend dans les colonnes de Metro qu'il va y avoir des changements significatifs.

... Butt Seriously

Après avoir découvert que "FemShep", apparence introduite dans Mass Effect 3, serait désormais le modèle par défaut des trois volets, on apprend par Kevin Meek, en charge des personnages et environnements, qu'elle aura droit à un peu plus de soins au niveau de son apparence et de postures pas du tout adaptées.

Concernant les animations en particulier, nous ne pouvions pas vraiment en changer beaucoup, mais il y a des passages où nous avons pu changer la caméra pour ne pas se focaliser sur l'une de ces animations. Celle du Shepard masculin s'asseyant les jambes grandes ouvertes avec une caméra basse, si vous portiez une jupe, c'était peu flatteur. Nous ne pouvons pas nécessairement changer cette animation, mais relever la caméra légèrement pour réduire le problème.

Astucieux et pas compliqué. Autre point abordé la révision de certaines cut-scenes qui ne conviennent plus à l'équipe de développement. Exemple cité par Mac Walters, directeur de projet : Miranda Lawson. Dire que le personnage incarné par l'actrice australienne Yvonne Strahovski était sexualisé à outrance dans Mass Effect 2 relève de l'euphémisme. Cela passait par de angles bien choisis lors des cinématiques, déjà jugés caricaturaux à l'époque, notamment à cause du décalage entre le propos et ce qui paraissait à l'écran.

Kevin est intervenu au sujet des certains plans de caméra qui s'attardaient un peu trop sur les fesses de Miranda - pourquoi y'en a-t-il autant ? Pour quelques-uns, nous avons décidé de procéder à des changements.

Et on imagine que d'autres gros plans vont également passer à la trappe. Avantage de leur disparition : cela permettra de se concentrer un peu plus sur l'histoire. Problème : certains joueurs sont déjà déçus, choqués, et en croisade sur les réseaux sociaux. Et vous, du coup, vous avez les... boules ?

Mass Effect Legendary Edition est attendu pour le 14 mai prochain sur PC, PS4, Xbox One.