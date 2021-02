Bloodborne : Le patch (non-officiel) pour un jeu à 60 fps arrive, nouvelle démonstration en vidéo

Objet de culte pour tous ceux qui s'y sont plongés pour y mourir encore et encore, Bloodborne obsède l'un des grands bidouilleurs de la Toile depuis un moment. Il s'est juré de débloquer son frame rate. Et nous devrions bientôt en profiter.

À voir aussi : God of War : Un Easter Egg fabuleux découvert deux ans après

La PS5 n'a pas permis à Bloodborne de se mouvoir au-delà des 30 images par seconde et aucune mise à jour ne semble poindre à l'horizon - contrairement à God of War - pour que ça change ? Lance McDonald travaille sur la solution. SA solution.

Le très impliqué modder, qui a révélé des secrets étonnants concernant P.T. ou encore God of War, et récemment levé le voile sur la toute dernière cachotterie de NieR Automata, a expliqué que son patch 60 fps, sur lequel il bûche depuis pratiquement un an, serait disponible dans les semaines à venir.

Bloodborne this way

La vidéo ci-dessus, une session de gameplay streamée par le speedrunner Distortion2 sur Twitch ce mardi 2 février 2021, permet de découvrir les bienfaits de ce programme non-officiel qui permet à un possesseur de PS4 Pro ou de PS5 de jouer à Blooborne avec un plus de confort que jamais. La fluidité gagnée est perceptible, sans sacrifier la résolution. Attention toutefois, appliquer le patch nécessitera de fournir sa propre copie de sauvegarde du jeu de From Software et la faire tourner.

[Source]