PS5 : God of War accueille son patch Next-Gen, 4K et 60 fps pour Kratos

Si les exclusivités nouvelle génération ne se bousculent pas encore sur PS5, on peut compter sur elle pour d'autres raisons, comme améliorer l'expérience sur des jeux PS4. Le plus divin d'entre eux s'offre aujourd'hui un meilleur rendu.

Ce mardi 2 février 2021 est déployée sur PS5 une mise à jour permettant d'améliorer les performances graphiques de God of War. L'extraordinaire jeu de Santa Monica Studios paru en 2018, proposé dans la Collection PlayStation Plus, va pour les heureux possesseurs de la dernière console de Sony, ne plus forcer à faire un choix entre fluidité et détails comme sur PS4 Pro.

The God of War (2018) Enhanced Performance Experience for the PS5 is coming tomorrow!



✔️ Syncs to 60 FPS

✔️ 4K Checkerboard Resolution

✔️ 2160p

✔️ Free Update for PS5 Users



Check out our blog for more info 👉https://t.co/CXTyfHFyvN pic.twitter.com/psSLo63ReF