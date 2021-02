Nintendo Switch : Un spécialiste du portage de jeux tiers "excité" par les projets de cette année

Les regards de nombreux joueurs et autres membres de la presse sont tournés vers une éventuelle annonce de la sortie d'une "Switch Pro." Nintendo affirme quant à lui à qui veut l'entendre que rien n'est prévu. De son côté, un studio qui n'a pas chômé depuis le lancement de la console se frotte publiquement les mains. De quoi intriguer les joueurs Nintendo.

Le site Nintendo Life a récemment eu l'opportunité de s'entretenir avec Christophe Gandon, le directeur général de Virtuos, studio responsable de nombreux portages de jeux sur Nintendo Switch (L.A. Noire, Final Fantasy XII : The Zodiac Age, Dark Souls Remastered ou encore The Outer Worlds) pour parler de cette dernière.

Le responsable de Virtuous se félicite du fait que le fait d'investir dans une Switch n'implique pas, comme cela a pu être le cas sur certaines consoles Nintendo, de se priver d'une grande partie des productions venues d'éditeurs tiers et donc de "certaines des plus grandes licences au monde" (il cite des séries comme BioShock ou XCOM). Et il salue la manière que Nintendo a désormais de travailler avec les éditeurs tiers et d'accueillir les développeurs de toutes tailles. Et à titre plus personnel, il révèle qu'ils ont encore du pain sur la planche sur Switch :

Nous avons réussi à tirer parti de la boîte à outils de Nintendo afin de faire en sorte que des jeux tournent bien et soient beaux sur leur hardware. Et nous sommes excités par de nouveaux projets qui se profilent à l'horizon pour cet été et au delà. Il y a encore plein de choses à venir de la part de la famille Switch.

Double mystère

Vu le secteur d'activité de Virtuos, il est donc possible de s'attendre à ce que d'autres jeux d'éditeurs tiers, et plus particulièrement des portages de titres vus sur d'autres plates-formes précédemment, soient annoncés sur Switch dans les mois à venir.

Sa remarque concernant la "famille Switch" a par ailleurs de quoi intriguer. Par "famille Switch," entend-il "Nintendo Switch + Switch Lite" ou sous-entend-il qu'une nouvelle console Switch, comme la fameuse "Switch Pro" dont tout le monde parle, est dans les cartons.

Si cette dernière est bel et bien prévue pour cette année, un studio comme Virtuos fait certainement partie des structures qui planchent déjà dessus. Comme les jeux évoqués ci-dessus le montrent, le studio, qui a des bureaux à Paris, en Chine ou encore à Singapour, a en effet été fréquemment sollicité par les éditeurs désireux de proposer leurs jeux sur le carton de Nintendo. Et il ne serait pas surprenant que ces derniers continuent de faire appel à lui. Réponses attendues d'ici l'été prochain donc.

Que pensez-vous de ces déclarations d'un des dirigeants de Virtuos ? Croyez-vous qu'il sous-entend l'existence d'une nouvelle Switch ? Sur quels titres pourrait-il être en train de plancher selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.