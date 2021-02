Un nouveau modèle de Switch en 2021 ? La réponse de Nintendo

Toujours extrêmement, voire insolemment, populaire, la Nintendo Switch a pour beaucoup besoin d'un successeur en vue de faire face aux prouesses de la PS5 et de la Xbox Series X. Cette Switch Pro ou Switch 4K, on en parle. Mais en mangera-t-on cette année ?

Si l'on devait écouter tous les bruits charriés par le vent, Nintendo devrait avoir commercialisé une version plus puissante de sa Switch depuis longtemps. Il semble que ce serpent de mer soit destiné à rester au fond de l'eau. Mais quelques frémissements peuvent se ressentir à la surface.

Dans l'entretien avec les investisseurs qui a suivi la présentation des résultats financiers, le PDG Shuntaro Furukawa a une fois encore été questionné au sujet de ce modèle, cette Switch 4K/Pro que de nombreux témoignages et autres indices laissant croire qu'il y a plus qu'une rumeur.

Voici ce qu'il rétorque lorsqu'on lui demande si elle sera commercialisée cette année :

Nous n'avons pas prévu de faire d'annonce prochainement, nous en avons une aux couleurs de Mario en février et une autre pour Monster Hunter en mars.

Effectivement, il y a bien deux nouvelles skins qui arrivent prochainement.

Comme le rappelle Takashi Mochizuki, journaliste de Bloomberg ayant assisté à l'événement, l'an passé, à la même époque, la réponse avait été que la firme de Kyoto n'avait"aucune intention de commercialiser un nouveau modèle de Switch en 2020". On note un léger changement de discours, et un flou volontaire. Il est possible que Furukawa ait décidé de se focaliser sur le reste de l'année fiscale, clôturée le 31 mars prochain. Comme s'il souhaitait laisser volontairement penser qu'une révision sera présentée, voire mise en vente avant la fin 2021.

Le débat sur sa nécessité reste ouvert et vous pouvez le rejoindre à tout moment dans les commentaires ci-dessous. À la rédaction, les avis et les boules de cristal divergent. Les fais, ce sont plus de 79,87 millions d'exemplaires de la Nintendo Switch dans le monde. Elle fêtera ses 4 ans le 3 mars prochain.