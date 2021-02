Nintendo Switch : Ventes de jeux et consoles, tout va SUPER bien

Il est venu le temps de faire les comptes du dernier trimestre de l'année 2020 pour Nintendo. La firme de Kyoto a rendu publics ses résultats financiers pour cette période habituellement festive. Et quelle surprise : la Nintendo Switch continue de cartonner.

Entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, ce sont 11,57 millions de Nintendo Switch (dont 3,16 millions de Switch Lite) qui se sont vendues dans le monde. Le total de consoles écoulées est désormais de 79,87 millions. La console de salon portable a officiellement dépassé la 3DS (75,94 millions) et, on imagine au prochaine trimestre, cela devrait être au tour de la Game Boy Advance (81,51 millions).

Avec 24,1 millions de machines vendues sur l'année fiscale en cours, contre 17,74 millions à la même période l'an dernier, l'envie de Nintendo Switch n'est jamais apparue aussi forte.

La firme a la forme

Côté jeux, ils sont 75,85 millions à avoir été adoptés durant ce trimestre, 532,34 millions de logiciels ont été acquis par les joueurs depuis la sortie de la console en 2017. Et comme à son habitude, la firme de Kyoto a mis à jour son TOP 10 des jeux les plus vendus.

Meilleures ventes de jeux Switch (au 31 décembre 2020)

La compagnie précise que ce sont 29 jeux qui ont dépassé le million d'unités sur Switch. Ils sont 20 à avoir été édités par Nintendo, et outre l'immanquable simulation de vie de insulaire, d'autres sorties de 2020 font partie de la crème de la crème :

Ceci fait réfléchir, comme on dit. Et quand on voit les arrivées des consoles Super Mario et Monster Hunter, de Super Mario 3D World + Bowser's Fury et Monster Hunter Rise, donc, tout en sachant que cela ne représente que le début de cette année 2021, on risque encore de se gratter la tête un moment.