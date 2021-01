Tomb Raider : Crystal Dynamics parle de l'avenir de Lara Croft et de l'envie d'unité

Incroyable comme le temps file : le monde a découvert la première aventure de Lara Croft il y a bientôt un quart de siècle. Les festivités déjà engagées sur d'autres terrains, peut-on aussi espérer un retour avec la trilogie du reboot ?

La communauté Tomb Raider a pu découvrir ce mercredi 27 janvier 2021 une vidéo fort joyeuse revenant sur les 25 ans de la licence. Et selon Megan Marie et Neha Nair, toutes deux en charge de la communication et des réseaux sociaux pour la marque et Crystal Dynamics, il faut s'attendre à ce que l'année soit celle de célébrations hors-normes, avec des surprises.

Et avant même que "ça commence", Will Kerslake, réalisateur pour le studio californien qui a repris Lara en mains, commence déjà, si ce n'est à teaser au moins évoquer un avenir plus ou moins proche pour la partie vidéoludique. À quoi s'attendre après Shadow of the Tomb Raider et qui ne soit pas un jeu mobile ? À un pont avec les jeux d'Eidos.

Notre trilogie d'origine racontait l'histoire de Lara à ses débuts d'aventurière, devenant tour à tour une survivante, une héroïne et, enfin, la pilleuse de tombes. Les jeux "classiques" présentaient une aventurière chevronnée et sûre d'elle, voyageant à travers le monde, révélant ses secrets et se tenant seule face à des forces capables de provoquer des cataclysmes. Nous visualisons l'avenir de Tomb Raider sous toutes ses formes comme se déroulant dans une temporalité au-delà de ces aventures, en racontant des histoires qui s'appuient sur les jeux de Core Design comme ceux de Crystal Dynamics, et nous travaillons à unifier ces chronologies. Vu l'étendue de l'histoire de Tomb Raider, ce n'est pas une tâche facile ! Nous vous demandons d'être patients, nous sommes encore dans le processus de développement. Nous n'avons pas d'annonce pour un jeu majeur à faire dans un futur proche.

Les timelines qui se rejoignent. Projet intéressant. Et on imagine impossible sur le plan vestimentaire, si vous voyez c'que j'veux dire. En attendant qu'on nous reparle de jeu, on rappelle que la suite du film avec Alicia Vikander a gagné une réalisatrice et qu'une série animée Netflix, prenant place après la trilogie de Crystal Dynamics, est en préparation. Bref, on ne va pas manquer de Lara. Quant à la compilation ultime...