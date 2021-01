Tomb Raider 2 : La suite du film avec Alicia Vikander débusque sa réalisatrice

Attendu à l'origine pour le mois de mars prochain, la nouvelle aventure de Lara Croft sur grand écran a, comme beaucoup d'autres subi la pandémie de COVID-19, forçant à un report à une date indéterminée.

À voir aussi : Tomb Raider : Un remake annulé du premier épisode disponible en ligne

À l'instar d'une célèbre chanson des Beatles où une jeune personne se réjouissait d'avoir trouvé un chauffeur avant même de disposer d'une voiture, le prochain film Tomb Raider avec Alicia Vikander est heureux d'avoir, en plus d'une autre scénariste, quelqu'un d'autre à mettre derrière la caméra.

Tomb Raider 2 sera en effet réalisé par Misha Green, a-t-on appris du site Deadline. Scénariste ayant officié sur Heroes et Sons of Anarchy, son nom s'est mis à briller davantage depuis le lancement de la série surnaturelle et horrifique Lovecraft Country en 2020. Ce long-métrage sera son premier en temps que réalisatrice. Elle prend la place de Ben Wheatley qui aurait dû succéder à Roar Uthaug.

L'intéressée a vite pris la parole sur Twitter pour rassurer les joueurs qu'elle est bien des leurs :

My fav from classic era is Legend & from survival era it's a tie between Rise & Shadow. So I'm thinking something like:



🔦⛏🗻🗿🧟‍♂️👊🏻🏺 🦖🔫🔫🏃🏻‍♀️



*whispers* Who's as excited as I am for a @TombRaiderMovie!?!? 🤑💃🏾🤩 #TombRaider