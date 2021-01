The King of Fighters XV : Benimaru conclut la première équipe dans une vidéo électrique

Depuis la publication en bonne et due forme des premiers visuels de The King of Fighters XV, SNK semble bien décidé à occuper l'actualité pugilistique, en levant semaine après semaine le voile sur un des nombreux combattants de son prestigieux roster.

Après avoir fait honneur à Shun'ei et Meitenkun, voici venu le tour de l'emblématique Benimaru Nikaido, qui dévoile aujourd'hui sa silhouette en vidéo.

Monsieur le Driller

Le pote de Kyo Kusanagi, présent depuis The King of Fighters '94 sera une nouvelle fois de la partie, et rassure ses admirateurs quant à sa palette de coups, qui comprend toujours Flying Drill et autres Rai Kou Ken de service.

L'arrivée du blondinet gominé permet d'ailleurs de sceller le première équipe, la Team Hero, première d'une longue série, puisque The King of Fighters XIV totalisait au final pas moins de 58 combattants.

En attendant de découvrir quelques seront les prochains pugilistes à le rejoindre, rappelons que The King of Fighters XV nous a été promis pour 2021, sans plus précisions.