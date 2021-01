The King of Fighters XV : Shun'ei revient en haut de l'affiche, la vidéo

Si bien des mystères entourent encore le quinzième tournoi du Roi des Combattants, il faut reconnaître à SNK une certaine propension à entretenir le suspense. Après une première bande-annonce très attendue, l'ex-constructeur semble désormais soucieux d'égrainer un à un les heureux élus.

Le teaser de la fin de l'année 2020 nous permettait déjà de découvrir la présence assurée de Kyo, Benimaru et Shun'ei, et c'est aujourd'hui le combattant star de The King of Fighters XIV qui prend toute la lumière, jusque dans notre galerie d'images.

Moi non plus, Shun'ei pas changé

Enfin, encore faut-il le dire assez vite, puisque le montage à tendance épileptique (décidément) ne permet que brièvement de découvrir la palette de coups du disciple de Tung Fu Rue. Avec un seul air dash ici présenté, les plus observateurs se demanderont à juste titre si Shun'ei conservera sa spécificité du volet précédent.

En revanche, sa maîtrise de l'hydrokinésie et de la pyrokinésie lui permettent d'alterner les attaques élémentaires, et la dualité de ses poings ne manquera pas de renvoyer aux deux couleurs du logo de The King of Fighters XV, qui nous livre peut-être un indice sur le rôle que tiendra le jeune chinois...

En attendant de découvrir comment ce nouvel épisode espère "briser toutes les attentes", rappelons que The King of Fighters XV est officiellement attendu pour 2021.