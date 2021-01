The King of Fighters XV : Meitenkun se réveille dans une nouvelle bande-annonce

Entre l'arrivée de Samurai Spirits sur Xbox Series ou la sortie très attendue d'un certain Guilty Gear Strive, l'année 2021 risque une fois encore de mettre les pouces des adeptes du quart de cercle frame perfect à rude épreuve. C'était sans compter sur le retour de The King of Fighters, qui entend bien conserver sa couronne.

Et parce que telle est l'époque SNK entend à son tour dévoiler un à un les heureux élus qui auront l'honneur de figurer dans le roster de The King of Fighters XV, que nous savons désormais prévu pour cette année.

King of the Drunken Fist Tournament

Après avoir affiché les tronches belliqueuses de Kyo, Benimaru, Shun'ei, Leona et K' lors d'une première vidéo face caméra, les développeurs offrent aujourd'hui un joli coup de projecteur à Meitenkun.

Ce combattant lui aussi issu de The King of Fighters XIV et adepte du Hakkyokuminminken s'avère toujours aussi peu réveillé, et continue de chérir son oreiller, comme une nonchalante provocation. Heureusement, le disciple du vieux Tung Fu Rue pourra être littéralement sauvé par le gong pour déchaîner toute sa fureur, assez logique lorsque l'on entend la gamme pentatonique qui sert ici à le présenter.

En attendant de découvrir quelques seront les prochains pugilistes à le rejoindre, rappelons que The King of Fighters XV nous a été promis pour 2021, sans plus précisions.