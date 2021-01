Cyberpunk 2077 : La mise à jour pour corriger le "game breaking bug" lié à la MAJ 1.1 est là

Comme chacun le sait, Cyberpunk 2077 souffre d'une quantité industrielle de problèmes plus ou moins graves sur consoles et PC. Tandis que la dernière mise à jour majeure du RPG avait pour but de corriger un certain nombre de ces problèmes, il a rapidement été découvert que cette dernière provoquait également un nouveau bug empêchant purement et simplement de progresser dans le jeu. Bonne nouvelle, il n'a fallu que quelques jours à CD Projekt RED pour remédier à ce nouveau problème.

CD Projekt RED vient de déployer son "Hotfix 1.1," autrement dit un correctif d'urgence, pour Cyberpunk 2077. Derrière ce dernier, qui concerne aussi bien les versions consoles, PC et Stadia du jeu, se cache une rectification du bug provoqué par la mise à jour 1.1 du RPG.

Des suites de la diffusion de la mise à jour 1.1 de Cyberpunk 2077, des joueurs se sont aperçus que cette dernière pouvait empêcher la mission "Dans la rue" de se dérouler normalement et par conséquent, qu'elle bloquait purement et simplement la progression dans l'aventure.

Tout rentre dans l'ordre ?

Selon CD Projekt RED, ce bug pouvait se produire pendant la mission "Dans la rue" au moment de l'holocall avec Takemura chez les joueurs utilisant une sauvegarde réalisée sur la version 1.06 du jeu. Charger cette sauvegarde depuis la version 1.1 avait pour conséquence de ne pas déclencher les dialogues pendant l'holocall et de bloquer les interactions avec les autres personnages.

À noter au passage que ce n'est pas tout ce que ce "Hotfix 1.1" modifie. CD Projekt RED a également annoncé que ce mini patch rétablit la génération aléatoire d'items telle qu'elle existait avant la mise à jour 1.1.

Il apparaît en tout cas évident que le studio polonais est loin d'en avoir terminé avec les correctifs de Cyberpunk 2077. Ce "Hotfix 1.1" venant tout juste d'être diffusé, on ne sait pas encore s'il a provoqué d'autres problèmes ailleurs dans le jeu.