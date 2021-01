Cyberpunk 2077 : Nouveau problème avec l'arrivée du patch 1.1, CD Projekt RED sur le pont

Si vous êtes encore dans votre partie de Cyberpunk 2077, que vous avez téléchargé la mise à jour 1.1 parue juste avant le week-end, il va falloir être précautionneux, puisque cela peut occasionner un nouveau problème irréparable.

Des joueurs ont constaté qu'après l'installation du dernier patch de Cyberpunk 2077, étape importante dans son chantier de réparation, un bug bloquant s'était invité dans la partie. Un coup de téléphone décroché sans le vouloir se transforme en coup d'arrêt, toute interaction devient alors impossible. Et peu importe que l'on tente de recharger d'anciennes sauvegardes. C'est ce qu'on appelle l'avoir dans l'os. Et cela fait encore parler.

CD Projekt a eu connaissance de cet énième caillou (rocher ?) dans sa chaussure et a promis de réagir :

We're working on the issue where the conversation with Takemura may not start during the quest "Down on the Street" for @CyberpunkGame and plan to release a Hotfix to address it as soon as possible.

In the meantime, here's a potential workaround👇https://t.co/ujjxb8snGu