La version PS5 de Control exploite les fonctionnalités de la console et de la DualSense

Sony a annoncé hier la liste de jeux auxquels les abonnés au PlayStation Plus pourront accéder "gratuitement" en février prochain. Parmi ces derniers figure Control Ultimate Edition. Et à en croire l'éditeur derrière le jeu, les abonnés PS Plus qui auront la possibilité de le faire ont tout intérêt à jouer au jeu sur PS5.

Control, par l'intermédiaire de son Ultimate Edition, va lui aussi avoir droit à une version améliorée sur PS5 et Xbox Series X|S. Et sur PS5, cette dernière ne se limite pas à augmenter la qualité graphique ou le framerate du jeu imaginé par Remedy. En effet, 505 Games, l'éditeur de Control, vient de mettre à jour la page de son site sur laquelle il explique en quoi les versions PS5 et Xbox Series X|S de Control Ultimate Edition sont "next-gen."

Sur cette dernière, il est possible de découvrir que la version PS5 du jeu exploite plusieurs fonctionnalités spécifiques à la PS5 et à sa manette. Selon l'éditeur italien, le jeu tire parti des vibrations et des gâchettes de la manette DualSense. Et ce n'est pas tout.

505 Games explique également que Control Ultimate Edition les systèmes "d'Activités" et d'aide. Pour décrire sa manière d'utiliser ces systèmes, l'éditeur parle de "cartes et vidéos qui aident le joueur à travers le jeu et qui suivent sa progression."

Et ça tourne comment sinon ?

Pour ce qui est des graphismes, il est question d'améliorations disponibles aussi bien sur PS5 que sur Xbox Series X|S. Les joueurs qui s'essaieront à cette version next-gen de Control pourront choisir entre deux modes d'affichage :

Mode Performance : Vise les 60 images par seconde avec une résolution native de 1440p upscalée en 4K.

Mode Graphismes : Vise les 30 images par seconde avec du ray tracing (transparence et reflets) et une résolution native de 1220p upscalée en 4K.

505 Games précise cependant que sur Xbox Series S, seul le mode Performance sera proposé. Et sur cette machine il visera les 60 fps avec une résolution native de 900p upscalée en 1080p. L'éditeur tient à ce propos à insister sur le fait que cela est lié à une "limitation du hardware et non pas du jeu."

Pour rappel, la Control Ultimate Edition est prévue pour le 2 février prochain sur PS5 et Xbox Series X. Comme indiqué plus haut, les abonnés PlayStation Plus pourront récupérer le jeu sans frais supplémentaires à cette date.

Que dites-vous de ces améliorations ? Vous donnent-elles envie d'essayer le jeu ? Êtes-vous étonnés que Remedy ait fait l'effort de prendre en compte les fonctionnalités spécifiques à la PS5 ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous ?