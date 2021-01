PlayStation Plus : Les jeux PS4 et PS5 "gratuits" de février 2021 s'annoncent, avec du Control Concret

Tous les mois, Sony offre à ses abonnés PlayStation Plus un cadeau en remerciement de leur fidélité. Le constructeur donne l'opportunité de télécharger des jeux gratuitement. On sait que vous les attendez impatiemment à chaque fois... Voici ceux qui seront proposés pour le mois de février 2021.

Le très froid mois de février pointe à l'horizon. Vous n'allez peut-être pas souhaiter trop mettre le nez dehors - ça tombe bien, avec la situation sanitaire. Et pour vous réchauffer, vous réconforter, quoi de mieux que le jeu ? Le jeu gratuit, pardi !

Enfin, on se comprend, puisque le PlayStation Plus vous donne un accès illimité à des jeux offerts chaque mois tant que vous restez abonnés.

Pour janvier, ce sont Shadow of the Tomb Raider, GreedFall et Maneater dans sa version PS5 qui étaient offerts. Voici ce qui vont prendre leur suite, une fois que vous aurez fini de télécharger.

Les jeux gratuits du mardi 2 février au janvier au mardi 2 mars seront :

PS5-PS4 :

Petits résumés au cas où :

Control Ultimate Edition :



Control Ultimate Edition réunit le jeu original et ses deux extensions ("La Fondation" et "AWE") dans un pack au prix avantageux. Une présence maléfique a envahi le Bureau Fédéral de Contrôle... Vous seul pouvez l'arrêter. Prenez possession du monde mystérieux qui vous entoure pour vaincre cet enemi implacable. Le confinement a été brisé, l'humanité est en danger. Reprendrez-vous le contrôle ? Lauréat de plus de 80 prix et récompenses, Control est un jeu d'action-aventure à la 3ème personne qui vous tiendra en haleine. Combinant des environnements ouverts au célèbre savoir-faire du studio Remedy Entertainment en termes de narration et de création d'univers, Control propose une expérience de jeu unique, aussi immersive qu'intense.

Concrete Genie :

Lorsqu'il trouve un pinceau magique capable de donner vie à ses créations, Ash embarque pour une aventure épique afin de sauver sa ville des ténèbres. Laissez votre imagination inonder les ruelles et les toits de Denska et ramenez la ville à la vie. Réalisez des oeuvres merveilleuses pour résoudre des énigmes. Liez-vous d'amitié avec les créatures colorées que vous avez créées. Elles ne souhaitent que vous aider ! Utilisez la détection de mouvements de la manette sans fil DUALSHOCK 4 pour donner de véritables coups de pinceau.

Destruction Allstars :

Où des vedettes et des voitures se mélangent. Dominez dans Destruction AllStars, le phénomène global diffusé en prime-time, qui met en scène des vedettes et des voitures ! Maîtrisez l'art du combat à bord de bolides, avec le bon timing, la bonne tactique et les bonnes compétences, pour infliger des dégâts massifs, détruire et dévaster vos adversaires dans des arènes tout autour du monde. Cumulez les destructions au volant de votre bolide, ou bondissez dans les airs comme lors d'un parkour, en esquivant les attaques, en capturant d'autres bolides ou en utilisant vos compétences pour pulvériser vos adversaires. Provoquez suffisamment de chaos pour activer votre bolide héroïque AllStars et ses capacités spéciales. Pas moins de 16 Destruction AllStars vous attendent pour une compétition qui mêle spectacle et démolition. Préparez-vous à une action effrénée dans des niveaux intenses, imprévisibles et explosifs, et combattez pour le titre de champion de la destruction. Il est temps de foncer, de bousculer et de détruire. À bientôt dans l'arène.

Alors, ça va jouer sévère ?