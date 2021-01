Xbox Series X|S : Bientôt de nouveaux jeux Xbox et 360 rétrocompatibles ? Les indices

À la fin du printemps 2019, Microsoft annonçait qu'il allait arrêter d'ajouter de nouveaux jeux Xbox et Xbox 360 à la liste des titres utilisables sur Xbox One afin de se concentrer sur la compatibilité de tous ces jeux avec la nouvelle génération de consoles Xbox (les Xbox Series X|S donc). Divers éléments poussent cependant a croire que le géant américain a changé son fusil d'épaule depuis.

Il est indéniable que les Xbox Series X|S bénéficient d'une compatibilité inégalée avec les jeux issus des catalogues des précédentes consoles Xbox. Mais il n'empêche que pour les joueurs Xbox de longue date, un grand nombre de titres Xbox et Xbox 360 ne fonctionnent pour l'instant pas sur les deux nouvelles Xbox. Et si les possesseurs de certains des jeux incompatibles devaient se faire une raison et continuer à y jouer sur leurs consoles originales, il semblerait que l'espoir renaisse.

Selon nos informations il semblerait en effet que, même si elle n'a pas d'annonce à faire à ce sujet pour l'instant, l'équipe de Microsoft en charge de la rétrocompatibilité continue de chercher de nouveaux moyens de faire entrer plus de jeux Xbox et Xbox 360 dans la librairie des jeux rétrocompatibles. Le podcasteur "Shpeshal Ed" du podcast XboxEra semble avoir de son côté eu des échos similaires comme il l'indique sur son compte Twitter personnel :

So if you're like me, you've been hoping the backwards compatibility program isn't done. Good news! It's not. We should be a getting new batch later this year. Mix of OG and 360. - Shpeshal Ed (@Shpeshal_Ed) January 26, 2021

Si vous êtes comme moi, alors vous espérez que le programme de rétrocompatibilité n'est pas terminé. Bonne nouvelle ! Il ne l'est pas. Nous devrions avoir une nouvelle fournée de jeux plus tard cette année. Un mélange de titres de la Xbox originale et de la 360. Faute de confirmation officielle ou de fuite conséquente, il est impossible de vérifier les dires de "Shpeshal Ed." Ce qu'il affirme doit donc être pris avec les pincettes de rigueur. Sa remarque concernant l'ajout de nouveaux titres à la liste des jeux rétrocompatibles correspond cependant à ce que nous avons entendu.

Des jeux supplémentaires, mais pas que

De son côté, Jason Ronald, partner director of program management chez Xbox, n'a pas communiqué à propos de l'arrivée de nouveaux jeux Xbox et Xbox 360 sur la liste des titres utilisables sur Xbox One et Xbox Series X|S. Il a en revanche réaffirmé que la promesse de l'amélioration de certains jeux rétrocompatibles sur les deux nouvelles Xbox est toujours d'actualité.

À un twittos lui demandant si les joueurs allaient entendre parler de l'arrivée cette année des améliorations apportées automatiquement à certains jeux rétrocompatibles comme les 60 fps sur Xbox Series X|S, Jason Ronald a simplement répondu "oui." Pour rappel, Microsoft affirmait en octobre dernier que l'équipe en charge de la rétrocompatibilité avait développé de nouveaux moyens de doubler automatiquement le framerate de certains jeux rétrocompatibles. Mais à l'heure où sont écrites ces lignes, peu de titres bénéficient pour l'instant de ce gain considérable en fluidité.

Reste donc à attendre que Microsoft fasse ses annonces officielles au sujet de la rétrocompatibilité. Un article publié par la firme de Redmond au sujet d'une mise à jour de la rétrocompatibilité serait en tout cas un moment tout indiqué pour annoncer l'ajout de nouveaux jeux à la déjà très longue liste de titres rétrocompatibles.

L'arrivée potentielle de nouveaux jeux rétrocompatible vous réjouit-elle ? Si oui, quels titres aimeriez-vous voir ajoutés ? Utilisez-vous une Xbox Series X|S pour jouer à des jeux Xbox ou Xbox 360 ? Si oui, que pensez-vous de la manière que la nouvelle génération de Xbox a de faire tourner ces vieux titres ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.